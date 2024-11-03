被媽情勒當人頭買預售屋　研究生見房貸之亂急問：要解約嗎？

▲有研究生上網發問，去年被媽媽情勒當人頭，入手高雄總價千萬元的預售屋，擔心未來無法申請貸款。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「房貸之亂」引發民怨，不少購屋族擔心之後貸款難，有研究生上網發問，去年被媽媽情勒當人頭，入手高雄總價千萬元的預售屋，當時媽媽保證她不用付任何錢，簽約後已繳約100萬元，現在原PO擔心，交屋要貸款800萬元，貸不出來影響到她的信用狀況，該如何是好？

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原PO在網路論壇《Dcard》透露，去年被媽媽和阿姨不停的情勒，並口頭保證不會讓她付任何錢，向她借身份證影本，由她當人頭幫媽媽入手高雄三民區的預售屋，總價約1000萬元。

原PO只負責簽約，並表示「媽媽沒有要住，只是想過戶後馬上轉手賣賺差價，賺的錢她會全部拿走。」



簽約後，阿姨先付了約100萬元，之後等完工交屋，再向銀行貸款800萬元，但原PO擔心的是，她只是研究生，當初說會付錢的媽媽，財務狀況不 好，身上連3萬元都沒有，想直接退戶，但是阿姨很生氣，要求她賠100萬元，並要原PO不要解約，不用杞人憂天。原PO忍不住上網詢問網友，會解約還是相信阿姨的話？

網友分析，「學生又沒收入，看來也找不到保人，貸款根本不可能審過吧，估計要付違約金。」原PO透露，已付款項包括訂金25萬元、工程款每期2萬元，到時還要貸款800萬元，她擔心到不敢對保。

▲預售屋已簽約，一旦面臨解約，違約金就是已繳款，但違約金上限15%（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，預售屋已簽約，一旦面臨解約，違約金就是已繳款，但違約金上限15%，因此總價千萬元的預售屋，若到目前為止只繳100萬元，違約金就是100萬元全額沒收，若是已繳完自備加工程期款約200萬元，違約金最高只會賠150萬元，建商會退款50萬元。

謝哲耀表示，一般來說，學生沒有工作，除非有保人擔保，不然銀行核貸根本不會過，就只能與建商解約，協商後續違約金。若擔心工作問題，因為預售到完工交屋，還有一段施工期3~5年，就看原PO在這段施工期中，是否已經畢業找到新工作。

不過若成功交屋，原PO還適用新青安貸款，一旦被查到是人頭戶，包括優惠利率、寬限期與最長40年的貸款年限會被通通追回，屆時付款壓力倍增，也有繳不出貸款的風險。

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