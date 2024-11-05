台南捷運深綠線利多尚未發酵　1區漲贏「南科受惠區」

▲台南捷運深綠線正待交通部審議通過，沿線經過的區域，近3年以新化漲幅最高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南捷運深綠線正待交通部審議通過，根據房仲統計，沿線經過的歸仁、永康、新化、新市與善化，這5大行政區近3年房價，大多從1字頭全面起漲，其中新化漲幅翻倍高達123.2%，漲勢力道位居5區之首，甚至漲贏南科受惠區，成為房價大黑馬。

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台南捷運深綠線串連南科與沙崙綠能科學城，2區為啟動台南產業經濟重要引擎，台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，捷運深綠線預定行經的歸仁區、永康區、新化區、新市區與善化區5大行政區，本身就自帶豐沛的建設紅利，因此深綠線剛完成可行性報告，尚未通過交通部審議，利多還沒正式發酵，房市表現就已頗亮眼。

根據台灣房屋集團統計，新市、歸仁及新化區，近3年房價漲幅均達6成以上，同時新市與歸仁區平均房價，更從1字衝破3字頭，而新化平均房價也從12.5萬元，今年上半年上揚至27.9萬元，漲幅翻倍高達123.2%，漲勢力道位居5區之首，甚至漲贏有南科設立的善化跟新市。

▲ 台南捷運深綠線沿線區域房市表現。資料來源：內政部（ETtoday製表）

住商不動產台南善化南科加盟店店東楊欣崇表示，房價漲幅最強勁的新化，鄰近大南科特區，受南科外溢效應影響，近一年公寓、華廈新建案供給量攀升，磁吸買氣進駐，最高成交單價已站上3字頭，達31.7萬元。

目前新化區均價為27.9萬元，未來捷運動工，房價恐一路向3字頭前進，中古房價連帶補漲，拉抬力道強勁有逾4成漲幅表現。

而成交量增加最大的區域，以歸仁區漲幅最高，累計今年上半年移轉量達822棟，近3年年增率高達173.1%，房價飆升逾7成，站穩3字頭，整體價量表現齊揚。

台灣房屋台南高鐵加盟店店東劉津妤表示，歸仁區主要購屋熱區就集中在高鐵特區，市場以2~3房低總價預售小宅為主力，目前該區推案量能已超過2千戶，統計今年上半年移轉量，甚至已超越北區、中西區等蛋黃區，等待未來捷運機能錦上添花，房市價量表現將更樂觀可期。

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