新房裝潢！他點名「必做7項目」重來仍要選　過來人認證：超爽

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文分享裝潢心得，並點出7個必做項目，像是吊隱式除濕機、天花板間接照明及吸頂燈、浴室沸石型除濕機等，更強調「再裝潢一次，我還是會做的選擇。」PO文掀起熱議，不少鄉民點頭認證，真的超爽。

網友在PTT發文提到，首先「玄關One Touch」超重要，出門回家只要按一鍵，家裡燈直接全開全關，成本低、CP值超高，記得電源迴路不要接到冰箱或其他電器就好；再來是「吊隱式除濕機」，由於台北氣候潮濕，他在屋內裝了兩台，含管線約6萬左右，不用倒水，地上也不會有一堆電線，如果有預售屋客變，記得要預留梁柱風管通過的孔洞，可減少天花板下降的高度。

接著，他推薦天花板間接照明及吸頂燈，「這個部分可能很多人不認同，但我覺得間接照明的好處在於不會直視到光源本身，眼睛相對舒適，又能提供環境足夠的亮度，反而不是那麼愛崁燈。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO也提醒，廚櫃下一定要預留220v，「現在廚下淨水器幾乎是必備品了，懶人基本上一定也要標配加熱型淨水器，但一般都是做有儲熱水箱的產品，久了其實會滋生水垢，有瞬熱型淨水器基本上少了一個水箱，收納空間增加，會方便許多，如果有開伙的，也可以考慮購入IH爐。」

他表示，只要是新建案，應該都會有當層或當戶排氣，就算沒有開窗，沸石型除濕機也可以搞定，甚至比有開窗的還更乾燥；另外，系統櫃一定要「頂天立地」做滿，才不會積灰塵，至於大門電子鎖用磁扣或密碼就好，建議不要用那種指紋辨識的，很容易故障或沒電。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，鄉民紛紛回應，「全戶除濕+1，太爽了，不用倒水」、「除濕機真的好用，沒爭議」、「吊隱除濕機真的好用」、「我廚下220V是給洗碗機用的」、「其實沒標準答案，裝潢除了美觀，重點是讓屋主的居住體驗更好，每個人需求不一樣」。

不過，也有人持不同看法，直言「吊隱要維修清理的時候就知道，光換個濾網就超麻煩，更不用說清潔，落地型我用吸塵器清清就收工了」、「沸石型除濕機沒想像好用，全屋除濕就夠了」、「指紋辨識超好用」。