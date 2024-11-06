川普當選「未現黑天鵝」　信義：國內房市盤整機率高

▲美國選舉結果出爐，川普確定當選。（圖／路透）

記者項瀚／綜合報導

美國選舉結果出爐，川普確定當選。信義房屋專家表示，短期股市並無太多意外驚嚇，市場未出現黑天鵝，至於國內房市後況，「若經濟表現仍不錯，但政策上資金較為緊縮，房市可能趨於盤整機率較高。」

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，川普當選，短期股市並無太多意外驚嚇，市場未出現黑天鵝，但長期有許多關鍵需觀察，可能有通膨回升的隱憂，有些影響較直接、有些間接。

接下來有許多關鍵需要觀察，像是美國對台的半導體態度、美國減稅與提升關稅等政策，可能有通膨回升的隱憂，也要關注金融市場環境是否因為美國債務增加而有所變化。

不過，對於台灣房市，曾敬德說：「選舉後至少短期的不確定性因素解除，房市回歸市場供需，目前銀行房貸仍相對吃緊，加上民眾對於房市後市看法回歸理性，但相對供給量未大量增加，房市還是維持自用當道的市場。」

曾敬德強調：「倘若國內經濟表現仍不錯，但政策上資金較為緊縮，房市可能趨於盤整機率較高。」

▲曾敬德認為，倘若國內經濟表現仍不錯，但政策上資金較為緊縮，房市可能趨於盤整機率較高。（示意圖／ET資料照）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，綜觀川普上屆經濟主軸與本次政見推估，美國未來將採取孤立主義，地緣政治張力擴大，對外美國或以弱美元方式操作，將引起其他經濟體貨幣震盪。

回歸台灣房市，徐佳馨說：「目前市況發展仍看央行臉色，整體局勢不變，但若全球經濟因美國政策改弦易轍造成震盪，股市受影響下恐怕也不利於房市發展。」

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