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用心理戰製造搶購潮！　專家揭川普房產致富之道

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統大選結果揭曉，共和黨候選人川普2度入主白宮，他「成功商人」的形象深植人心。（圖／路透）

記者張雅雲／高雄報導

全球關注的美國總統大選結果揭曉，共和黨候選人川普2度入主白宮，這位世紀狂人將自己再度推上全球權力高峰，不少專家、學者早在川普2017年第一次當選美國總統前，就研究川普的房地產投資心法，分析他推案首重「地段」，並懂得善用心理戰術，製造搶購潮。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

川普家族以房地產起家，川普2017年第一次當選美國總統時，「成功商人」的形象就深植人心，台灣房屋集團總裁彭培業指出，川普在80年代從開發豪宅崛起，在紐約有數棟以川普為名的大樓，都成為指標個案，他因此打響名號，也讓「川普」也成為一個品牌。

最風光時，他曾因推出單一個案，就讓幾個美國大城房價應聲上漲，在美國房地產史上具有驚人影響力。

彭培業分析，川普很懂得富豪心態，對第一次計畫購買豪宅的人來說，能擠身高級社區，就彷彿是一個俱樂部門票。每當川普的房地產推不動，他就開始辦宴會活動，讓那些潛在客戶和名人富豪齊聚一堂，在微醺之際掏出支票付訂。如果還沒賣完，川普就直接調高售價，製造限量感，反而引起搶購潮。

國立屏東大學不動產經營學系教授楊宗憲表示，川普對市場動向非常敏感，他的商業決策往往基於對經濟環境的即時反應，同時一直落實在最好的地段推案，他推案或投資時首重地段，但不是單純選擇一般傳統市中心，而是選擇同時具備「人口紅利」和「消費能力」的區段。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲若借鏡川普投資術，像是捷運會經過的鬧區，或是台積電設廠可以帶來有高收入的科技人，具有明顯為區段加值的潛力。（圖／記者張雅雲攝）

楊宗憲表示，若借鏡川普投資術，川普偏好的地點，更重要的是未來性和消費能力，傾向選擇人口稠密、兼具消費能力的區域，像是未來有產業、建設進駐，以創造房產價值，不會將投資放在貧民區或是發展前景不明朗的地區。

除了地段，彭培業指出：「他還會善用創意和規劃去優化這個地點，這需要創造性的思維，但也是獲利的關鍵。」

彭培業指出，川普在選擇不動產地點時會以「視野佳」、「獨特性」、「未來性」以及「便利性」等4大條件，這也是給現今民眾購屋時最好建議。

《地產詹哥老實說》EP229／租客、房東通通騙！　內行揭：出現這動作「一律是詐騙」

關鍵字：川普美國.總統大選房地產投資地段心理戰搶購

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