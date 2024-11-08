台中中央市場正式退場　10億元黃金地改建計畫曝光

▲台中市北區中央市場250席攤鋪位終於全數撤場，繳回率百分百。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

歷經2年半作業時間，台中市北區中央市場250席攤鋪位終於全數撤場，繳回率百分百，自1975年興建的中央市場迎來熄燈時刻，未來市府計畫用地轉型商業開發，還有公園及社宅，為北區再添區域發展強勁動能。

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台中市舊城區，不少早期公有市場曾經風光一時，但近幾年使用率極低，甚至近乎荒廢，以北區五權路上的中央市場為例，開發面積達1750坪，且是黃金角地，過去曾是時髦的舶來品商店街，在台中城市發展史上有著重要角色，但隨時代變遷、商圈轉移，曾經人來人往的商場風華不在。

▲若依照「中央市場」變更商業區地價換算，1750坪土地，若每坪市價約80萬元，市值超過10億元。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市府在2016年拍板中央市場拆除計畫，計畫內容顯示，中央市場為都市更新區，劃設變更範圍土地面積30%為公園用地，且至少興建100戶社會住宅。若依照「中央市場」變更商業區地價換算，1750坪土地，若每坪市價約80萬元，市值超過10億元，含金量超高，地方期待老區新生，對中央市場的動態充滿期待。

台中市政府經發局表示：「目前中央市場已全面封閉，並進行場域的安全管制措施。未來建物拆除後，該地將移交財政局，並依據都市計畫商業區及公園用地規劃開發。」

▲北區一直是人口相當稠密的一區，開發早，中央市場完成轉型，將成為在地一大利多。（圖／記者陳筱惠攝）

建設包含商業設施及社會住宅，並提供公園、停車場等公共設施，於促進北區商業發展，讓北區城市面貌邁向新里程。在地房仲業者郭先生表示：「北區一直是人口相當稠密的一區，開發早，新案有斷層，反而這1、2年來，大型造鎮、危老都更案出籠，帶動預售行情已來到6字頭。」

信義房屋北區崇德店店長李欣儒表示：「北區商圈成熟、生活機能優良，更有完整學區、醫院、百貨、多個公共設施，雖然平均屋齡偏高、市場上流通的物件多為25年以上的中古屋，目前2～3房含車位的電梯大樓最搶手，總價約在1000-2000萬元以內有機會入手。」

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