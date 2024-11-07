「立冬」到了！快換暖色燈具、寢具　居家開運方法曝

作者：幸福空間

11月7日節氣來到「立冬」，「冬」有「終」或是「凍」的意思，「立冬」節氣的到來，代表著冬天已經來臨。草木凋零，蟄蟲伏藏，萬物活動趨向休止，陽氣潛藏，陰氣盛極，以冬眠狀態，養精蓄銳，為來春生機勃發作準備。

旺好運楊登嵙老師提供食、衣、住、行、育、樂的「立冬」開運大法及禁忌：

食的開運大法

冬季進行食補，是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣，在冬季應少食生冷食物，也不宜過量的進補。一般人可以適當食用一些熱量較高的食品，可以吃些牛、羊肉，但同時也要多吃新鮮蔬菜，吃一些富含維生素和易於消化的食物。

「立冬」這一天，有所謂的「補冬」，因為古人認為冬季天氣寒冷，需要補充營養，所以「羊肉爐」、「薑母鴨」等冬令進補餐廳開始高朋滿座，有些家庭還會燉麻油雞、四物雞來補充能量，順便犒賞一家人一年來的辛苦，有句諺語「立冬補冬，補嘴空」就是最好的比喻。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

衣的開運大法

1.天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，開心起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。

2.冬天要多注意防寒保暖，關心自己和家人的身體健康，特別是老人、孩子以及身體抵抗力較差的朋友。

▲（圖片提供／旺好運）

住的開運大法

1.燈光開運：我們需要溫暖的家，不是看起來冷冰冰的家，家需要感性的色調，所以，家裡的燈光要暖色系，要太陽光色調，而不是冷白色，若都是冷色調，會讓家人感覺家是不溫暖的，心情低落，甚至不想回家。有太陽光的暖色調也可以提升宅運，何不趁此機會將老舊不明亮的燈具換掉？

▲（圖片提供／旺好運）

2.家飾開運：將家中黑色、深藍色、灰黑色等冷色系的窗簾、門簾、枕頭、棉被等，更換成紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系。沙發或椅子可以加上暖色調的坐墊及背墊，相信感覺會煥然一新，家裡的氣場馬上提升，運勢就跟著好。

3.擺飾開運：樹木本來是在戶外生長的，我們若是用盆栽，移到室內栽種，這樣樹木會變成屬陰，須將其「轉陽」，就是在樹上綁一些紅色、金色漂亮的彩帶或小飾品。器具損壞，不堪使用，應丟棄而不是堆積在家裡，造成老舊雜亂。

行的開運大法

應早睡早起，日出而作，保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積，神清氣爽，好運自然來。

育的開運大法

吸收陽氣：適當的戶外活動，曬曬太陽，吸收太陽的陽氣，對身體健康、對運氣，都有幫助。

▲（圖片提供／旺好運）

樂的開運大法

不可自我封閉，好像把自己一人關在家裡，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，能讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，能讓你心裡充滿溫暖，有利提升運氣。

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※《幸福空間》提醒，民俗風水僅供參考，勿過度迷信。

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