購屋小白第1次買房「無電可用」！被回1句傻了：請共體時艱

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

7月就交屋了，已經過4個月卻無法入住！有購屋小白近日無奈表示，建商承諾的通電日期是7月22-23日左右，但因為友附近鄰居不同意線路經過，所以無法送電，可讓他生氣的是，完全沒有感受到建商的處理誠意，「僅不斷回覆請住戶『共體時艱』」，相當無奈。

該屋主在爆料公社APP發文「購屋小白第一次購屋新房奇遇記」，說他第一次購屋就遇到新房無電可用的情況，「7月交屋至今無法入住，早以超過建商承諾的通電日期7/22-23。」他可以理解建商也是台電受災戶，因為鄰居不同意線路經過，所以無法送電，但建商只是請住戶「共體時艱」，並沒有展現處理誠意。

他指出，住戶請建商把限電閥拆掉，也被以安全為由拒絕，「之前建商怕跳電整棟一起跳，所以安裝，也因我們的熱水器作動需要較大電量，所以一開就會跳電。」

最後他透露，管理費是每個月2000塊，「交屋後一切費用都已經開始由住戶負擔」，而且當初以為7/23會通電，所以已經把洗衣機搬過去，結果現在每次要洗衣服，都要從舊家來來回回。

更傻眼的是，「詢問建商可以如何解決，建商請我們回舊家洗澡，再回新家」、「我以為配合不要煮飯就很厲害了，現在要配合回舊家洗澡再回新家睡覺（有舊家為什麼變成建商的退路？）」不過該建案已經完售，所以不會有其他受害者了。