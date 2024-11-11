北市社宅淪「豪車停車場」　議員轟3亂象住戶租不到

▲社會住宅提供了高房價之下的基本居住需求，停車問題卻引發質疑。（示意圖／翻攝自國家住都中心官方網站）

圖、文／CTWANT

台北市議員陳宥丞10日表示，北市不少開放承租的社會住宅中，大約每2個承租戶才能租到1個汽車位，與社宅鼓勵青年家庭生育的理念背道而馳，呼籲北市府重新擬定承租條件，讓有生育家庭優先承租車位。

為了在高房價下提供基本居住需求並落實居住正義，北市近年廣設社宅，不過不少承租戶陳情，很多社宅的實住居民租不到車位，反而停滿了高檔名車，停車管理有問題，淪為「豪車保管場」，必須調整管理模式。

陳宥丞指出，目前已開放承租的社會住宅約7550戶，不過搭配的停車位才4000多位，也就是不到6成的租戶租得到汽車位，原因是過去設計社宅時，時任市長柯文哲團隊調查，不少承租戶沒有購買汽車，所以才如此設計。然而，現今鼓勵社宅承租戶生育，汽車是不少育子家庭必須，政府得照顧到停車需求，優先提供車位承租。

陳宥丞也質疑，台北市「東明」、「行善」等社會住宅地下停車場，竟有不少新車價新台幣300萬以上的豪車進駐，根本變成有錢人的豪車調度場與保管場，亂象橫生。他點出具體怪象有三：

第一，外來車輛過多，反而住戶抽不到；第二，住戶家中老弱婦孺者，居然無法每天在家裡停車場「免淋雨」上下車回家，反而停車場都是名車豪車占用：第三，社宅停車場登記方式不合理，捨棄以戶籍為單位抽籤，而是車牌登記，才會有些擁車者以「海量」車牌登記。

北市停管處對此回應，社宅停車場開放外車租用並沒有去調查什麼車子要停，之前由辦協調會時，才赫然發現停車場停滿名車。官員說，當初社宅設計停車位，也希望解決周邊社區停車的問題，因此開放給社區鄰里，也是當初向地方爭取興建社宅時的承諾與誘因，後續會再與都發局通盤討論，承諾研議做好相關停車位配套。

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