高雄房市仍存機會點　專家：台積電2奈米廠將成助力

▲今年房市買氣從極熱轉急凍，專家認為南部房市仍大有可為，最重要的還是台積電高雄廠設定為2奈米製程。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

今年房市在央行祭出信用管制後，買氣轉急凍。但專家認為南部房市仍大有可為，最重要的還是台積電高雄廠設定為2奈米製程，串起南部科技S廊帶，未來北高南低的房價，可望逐步拉近差距。

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台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真指出，央行祭出第七次選擇性信用管制措施，成為今年房市開高走低關鍵，「但在全球AI趨勢熱潮下，也順勢拉抬半導體供應鏈商機，高雄有台積電高雄廠，設定為2奈米製程的第二個生產重鎮，將形成一大助力。包括高雄楠梓、橋頭科技園區，是全台唯一有捷運通過的科學園區。未來北高南低的房價，可望逐步拉近差距。」

▲大高雄不動產公會舉辦「大高雄崛起」講座，專家分析，台積電設廠效益的房市外溢效果，讓南部房市大有可為。（圖／記者張雅雲攝）

大高雄不動產開發商業同業公會理事長洪光佐表示，近期打炒房政策下，南部房市交易量出現縮減，期待2025年台積電高雄廠量產時，上下游產業鏈帶來的人口紅利，能夠帶動受薪階級薪資上漲，讓房價所得比降低，降低購屋負擔。

洪光佐說：「能夠讓民眾買得起，房市才健康，至於價格取決市場的供需，預估明年房市仍延續今年買氣緊縮現象，呈量縮價穩格局。」

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