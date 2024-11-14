建商走避　中台灣逾千億案量延期再推

▲因建照變更、市場氛圍不佳、打炒房政策調控下，台中延遲推案的金額已經達千億元大關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

時序進入2024年倒數2個月，根據台中市不動產開發公會統整數據顯示，本預計於第四季爆大量的預售屋推案金額，因建照變更、市場氛圍不佳、打炒房政策調控下，延遲推案的金額已經達千億元大關，開發商紛紛先動工再伺機進場。

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根據台中市不動產開發公會統計，原本預估2024年全年推案量受到房地價格飆漲，將有達6000億元的推案，但自919第七波打房後，明顯市場冷卻，連帶影響開發商推案腳步，截至10月底公會統計延遲進場個案已達千億元大關。

公會資料顯示，台中市10月推案總金額540.5億元、共計2233戶，累計推案總金額4909.21億元、2萬1416戶，前10月推案總金額已超越2023年全年的4825.3億元，仍是歷史新高。

但實際上，受到延遲推案影響，公會也將2024全年本預估6000億元案量，下修至5500億元，公會表示，大案領銜包含豐邑機構在七期住宅與商辦2案共計總銷600億元、聯聚建設七期商辦「聯聚中衡」200億元、惠昇建設七期新案140億元、由鉅建設太平馬卡龍公園案60億元等已確定延遲，其他還有在地品牌建商新案，但四案加總已達千億元。

▲專家推測未來開發商會大量採取邊建邊售模式，在控制成本時也將銷售期縮短，因應通膨對市場價格的空間（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「目前市況銷售率不斷下滑，業界評估一路延續到今年底應該都不見好，最新消息傳出可能不會有第八波政策，雖對市場來說是利多消息，但也僅止於『不會更慘』。」

也有開發商私下表示：「與年中相比，案場來客量僅剩1成，等於降了9成之多，量縮格局已經確定，目前以台中重劃區到處都是7字頭單價來說，銷售率佳的個案就是仰賴地段、品牌。」

白洪章也強調：「雖有個案係因市場氛圍不佳而伺機延遲，但部分大案延遲的原因其實是與建照變更申請延遲有關，不過從數據觀察，2018年至今臺中市房價漲幅已達2倍有餘，市場冷靜一下並非壞事，推測未來開發商會大量採取邊建邊售模式，在控制成本時也將銷售期縮短，因應通膨對市場價格的空間。」

至於市場低迷，也有代銷業者說：「現在不論是仲介、建商、代銷業者都有感受到新案價格比較鬆軟，但剛性需求還是有，只是購屋族需求比較準確，未來購屋族可以觀察建商要端什麼牛肉出來增加買氣。」

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