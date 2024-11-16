薄瓜瓜大婚「絕美地點」曝光！包場最貴65萬　趙少康：很難被拍到

▲薄瓜瓜已在台灣，下周迎娶美嬌娘。（圖／翻攝網路）



網搜小組／劉維榛報導

消失已久的中共「紅三代」薄瓜瓜再登上版面，是準備要當台灣女婿了，要迎娶羅東博愛醫院許家第三代千金。小倆口婚禮將在新竹南園人文客棧舉行，每晚房價1萬多元，且規定不招待7歲以下孩童，由於地點在山上且非常隱密，被形容為「易守難攻」，讓趙少康直呼，其實就是說攝影要拍比較難一些。

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，婚宴前一天，他們會在北市信義區的知名餐廳舉辦婚前派對，隔天則在新竹The One南園人文客棧舉行婚禮。

事實上，南園人文客棧是《聯合報》創辦人王惕吾的故居，如今改為休閒渡假村，查看官網房價部分，每晚約1萬4800至1萬6800元左右，過年最高房價來到1萬9800元；至於包場部分，假日有35萬與65萬方案，也因為場地安全性考量，業者規定僅接待7歲以上的賓客，元首級人物柴契爾夫人及戈巴契夫也曾為座上賓。

▲客制包場有35萬與65萬兩種方案。（圖／翻攝新竹南園人文客棧官網）



薄瓜瓜也早在13日低調來台，是以中國大陸人士身分申請來台團聚，屆時婚禮上可能政商名流齊聚一堂，因此選在南園人文客棧，被形容為「易守難攻」，這讓趙少康笑稱解釋，其實就是說攝影要拍比較難一些。

而22至23日婚禮賓客名單中，一度還傳出前總統馬英九、前立法院長王金平皆是座上賓。不過，馬英九辦公室、王金平辦公室均否認收到邀請。