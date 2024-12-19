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樓上太吵！恐怖鄰偷信用卡、水費帳單　掃描建檔放「仇人資料夾」

▲▼信箱,社區。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲李男竊走鄰居信件，還掃描建檔，存放在「仇人」資料夾中。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／台中報導

台中某社區一名李姓男子因不滿上方住戶黃姓夫妻製噪音騷擾，竟到社區住戶信箱區域，徒手將黃男信用卡帳單、以及黃妻水費通知單竊走，並掃描進筆記型電腦中，還建立資料夾稱「仇人」，全案經警方持法院搜索票查扣電腦後始知上情。台中地院依個人資料保護法判處李男有期徒刑4月，得易科罰金；李不服，上訴到最高院，但仍遭駁回，維持一審判決。

判決書指出，李男與黃姓夫妻為同社區鄰居，黃姓夫妻為李男上層住戶，但李長期認為樓上製造噪音而心生不滿，遂於某日前往社區住戶信箱區域，挾怨竊走黃男信用卡帳單、以及黃妻水費通知單，在未經當事人同意下拆開封緘，並將附有個人資料的信函掃描成電子檔，存放於筆記型電腦中，還特地建立了名稱為「仇人」的資料夾存放電子檔。

後黃姓夫妻發現帳單無故遺失，向信用卡公司及自來水公司確認，信件均有寄出，追查後才發現逝李男竊走，報警後由警方持搜索票進入李男住家搜索，查扣電腦後發現電子檔，全案才因此曝光。

對此李男辯稱，是社區管理員誤將黃姓夫妻信件分送到他的信箱中，他拆完信才發現是鄰居的帳單，「我有習慣把帳單掃描，我覺得都已經掃描了，就沒有想要刪除。」

台中地院法官審酌，依照常理，誤拆鄰居信件發現後應會立即歸還，但李男卻沒這麼做，不但掃描建檔，還歸類到「仇人」下、署名黃女的資料夾中，足見李男已知帳單係黃姓夫妻所有，如此「蒐集」他人個資行為已經觸法，依個人資料保護法判處李男有期徒刑4月，得易科罰金，並將該台筆電、以及2個隨身碟沒收。

李男不服判決，上訴至二審、三審，請求在刪除檔案後歸還筆記型電腦，或至少讓他複製取回電腦內存之其他個人檔案。但最高院法官認為，依《刑法》規定，「供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之」，因此維持一審判決，予以駁回。

關鍵字：房產鄰居信箱帳單

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