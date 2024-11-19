舊水湳全聯賣場12.4億賣出　新地主：2年後推首購宅

記者陳筱惠／台中報導

經營多年的「全聯福利中心北屯后庄店」，已被台中上櫃建商富旺國際以總價12.4億元搶下，土地面積共計945坪，拆算單價高達131萬元，據了解，全聯租約將至2026年，業者表示不會這麼快推案。信義房屋專家則認為單價看似高貴，但實際上符合行情。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？

▲經營多年的全聯福利中心北屯后庄店，已被上櫃建商富旺國際以總價12.4億元搶下。（圖／記者陳筱惠攝）

富旺國際開發以單坪131萬元，搶下「全聯福利中心北屯后庄店」房地，土地面積共計945坪，拆算單價高達131萬元，富旺國際開發總經理林宗毅表示：「目前剛取得土地，約2年後才會推案，初步規劃首購產品，預計18~30坪。」

林宗毅說：「該塊土地屬於舊水湳市區，符合危老重建的資格，也因鄰近水湳經貿園區、中清路商圈，目前為全聯福利中心，也是該區域人潮集中之地，未來待公共建設都開發完整，前景相當看好。」

▲富旺國際取得的土地，鄰近水湳經貿園區、中清路商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋水湳經貿店經理紀政廷說：「雖然該土地以住二成交到131萬元，看似相當高貴，但實際以周邊土地強度來說，單價相當合理，加上該土地夠大，擁有坪效利潤，土地也連接后庄三街、后庄北路，有機會繼續整合。」

一來若未來建商要推出小坪數產品，可以吸引在水湳擴校中國醫、逢甲大學就學的學生與工作人口，二來經貿園區6、8地號雖然地上權流標，但前景看俏，未來得標興建後會提供很多就業機會，基於城市發展前景，水湳沒有看壞的理由。另外，該區段雖不屬於重畫區範疇，但位於水湳、14期、單元8的三角核心地段，未來推案7字頭跑不掉。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？

信義房屋更多相關新聞