創10年地價新猷　櫻花建5.1億掃進員林千坪地

▲櫻花建設以總價5.1億元取得員林184重劃區橋愛段1262.3坪土地，首度進軍員林。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

看好鄉鎮市中心，櫻花建設以總價5.1億元取得員林184重劃區橋愛段1262.3坪土地，換算單坪價格40.4萬元，成為區段的歷史新高外，總價部分也創下10年來最高總價，櫻花建設董事長陳世英表示，最快於2026年推出首購案。

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位於員林大道四段，包含橋愛段1353等3筆土地，總面積1262.3坪，以總價5.1億元，換算單價40.4萬元出售給櫻花建設，對於目前市況，櫻花建設董事長陳世英認為：「首購市場依然有剛需支撐，未來個案將控制總價，以1200萬元左右首購族可接受的價位為主力，但仍需看2年後市況定奪。」





▲櫻花取得土地單坪價格40.4萬元，成為區段的歷史新高，在總價部分也創下10年來最高總價。（圖／翻攝自Google Maps）

在地房仲邱鴻凱分析：「以橋愛段周邊，那邊過去比較多電梯別墅產品，目前成屋大樓僅3棟，雖然說生活機能尚未完善，但是正在發展中，以台中來比喻較像是單元2、3的感覺，區段土地行情落在32~37萬元，不過以櫻花取得的土地超過1200坪，範圍夠大，4字頭價位還算合理。」

據實登揭露，以建地來說，10年前同樣是橋愛段創下整個員林184重劃區買賣新猷，當時合陽建設以總價6.9億元取得4筆地號、共計4182.18坪土地，採分期開發，當時單價僅16.5萬元。

▲坤悅開發「原鄰薈」均價已來到40.18萬元，為區域指標個案。（圖／記者陳筱惠攝）



如今10年土地單價已經來到4字頭，翻倍不只，邱鴻凱表示：「員林為南彰化生活重鎮，以橋愛段來說，區域還有像是七期秋紅谷一樣的圓林園滯洪池生態公園，不僅增進區域公共建設基礎，還豐富了市容與提供休憩場地，這也是櫻花首次進軍員林，在地相當期待。」

目前區域預售案中，以坤悅開發「原鄰薈」最具指標，同樣基地位於員林大道四段，就在圓林園滯洪池生態公園斜對面，全案規劃25~39坪2~3房，100戶住家，根據實登揭露，該案均價已來到40.18萬元，最高單價只差500元就叩關5字頭，全案目前實登50戶，銷售5成。

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