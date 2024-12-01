跟對面住戶對看超尷尬「買房會考慮棟距？」　內行曝最佳距離

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

棟距會影響到住家採光、視野等等，是買房重要的參考條件之一。就有網友表示，很多高樓雖然有棟距，但為了避免跟對面大樓住戶「互視」，永遠是把窗簾拉上；有的是在大路旁或高架旁，吵雜聲大，不禁好奇「到底多少距離，才是能避免這種尷尬？」對此，信義房屋專家給出公式。

有網友在PTT的home-sale板請益「棟距會影響買入的意願嗎？」文中表示，「高樓很多雖有棟距，有些照片看起來有窗、美美的，但永遠是拉上窗簾」，不然一開窗，就得跟對面互視，感覺有些尷尬、缺少隱私。有的大樓則在大馬路或高架旁邊，這種雖然有棟距，但吵雜聲比較大。

原PO認為，「當然啦！窗看出去，一公里內都不會直視到任何住戶最好」，也好奇到底多少距離，才能避免這些尷尬情況？有沒有人能分享自家難堪或自豪的條件。

貼文引發討論，「同社區你高對面也高，也是互看」、「重劃區慢慢挑有棟距的，市區就…可遇不可求，優先度不是那麼高」、「棟距大概200米，只看得到有人在動」、「一堆人超講究明廳明房，結果隔壁棟不到5m，採光被擋光光…」、「我看過一間烏日高鐵的新古屋，就從兩棟中間的縫縫看出去。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常「比樓高多1.2倍」會被視為最佳棟距，當然旁邊是公園或空地就不用考慮這個問題。但如果想要有「永久棟距」優勢，可能就要跳過公園或空地旁，因為難說以後會不會蓋大樓，要的話選擇臨大馬路、學校旁的物件會比較不用擔心。