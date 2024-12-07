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建商要求楠梓漢補足貸款「被暗示解約」　網疑有貓膩

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲9月央行祭出第七波信用管制，不少民眾開始面臨貸款成數降低問題。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

第七波信用管制後，民眾面臨貸款成數降低問題。有「楠梓漢」2年前入手預售屋，近期貸款額度從原本7成被降為5成，遭建商要求需補足不足款項。溝通過程中，他表示，建商一直提到終止契約這些字眼，引來網友懷疑是否建商是要故意收回再重新出售？

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原PO在網路論壇《Mobile01》透露，他在2年前入手楠梓高大特區的預售屋，但因為央行信用管制影響，原本預定貸款7成，現在因為是第二屋僅剩5成，被建商要求必須補足自備款不足的款項。

但是原PO的第一屋，將在12月中完成塗銷，屆時貸款條件將符合7成，不須額外補足差額，而建商配合的申貸銀行，也同意等塗銷後，再進行貸款審核。原PO十分不解：「為何建商堅持現在就必須補足貸款成數差額？完全無法溝通。」

原PO疑惑的是，根據《預售屋買賣定型化契約》載明，買方是應於接獲通知之日起，不得少於30天內補足款項，建商卻違反契約，規定他必須5日內補足款項，並透露：「溝通過程對方一直提到終止契約這些字眼，真的第一次遇到這種建商。」

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲貸款金額不足部分，建商有權要求買家補足差額。（示意圖／記者張雅雲攝）

PO文一出引來不少網友熱議，有網友分析，「基本上不用想，建商就是故意要你出事，好把房子收回來2倍價錢賣，平均預售時才20幾萬，現在平均都已經40萬，高雄現在3年前的預售案，幾乎都碰到這種狀況，有些直接翻臉。」

鴻毅地政士事務所所長謝志明表示，一般若差額超過原預定貸款金額30%，買賣雙方得選擇解除契約，以原PO差額2成來看，貸款金額不足部分，建商有權要求買家補足差額，若不能補足，會有被建商單方面解除契約的風險。

因此，首先要看雙方簽訂的合約內容，依合約精神履行，謝志明表示，由於建商是一對多通知已購客，寄出通知才有依據，並有「起算時間」的證明，若以契約來看是30天補足，那超過30天就有可能被解約。

建議原PO第一戶先還清剩餘貸款，趕在30天內到地政局進行塗銷，證明不是第二屋，取得7成的貸款成數，或是趕緊補足不足貸款部分，以免因個人因素違約。

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關鍵字：信用管制房市買氣楠梓漢建商貸款

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