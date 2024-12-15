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失智妻忘了聖誕！74歲翁重金打造「冬季仙境」　暖鄰全配合幫圓夢

▲▼雷卡特為了喚起罹患阿茲海默症的妻子的聖誕記憶，將整個鄰里都打造成迷人的「冬季仙境」。（圖／翻攝自Instagram）

▲雷卡特為了喚起失智妻子的聖誕記憶，將整個鄰里都打造成迷人的「冬季仙境」，下同。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國74歲男子雷卡特（John Reichart）的妻子瓊（Joan）患有阿茲海默症。為了喚起妻子對聖誕節的珍貴回憶，雷卡特最近精心佈置住家街區，用閃爍的燈光、色彩繽紛的裝飾品和聖誕樹， 將整個鄰里都打造成迷人的「冬季仙境」，不僅讓妻子驚喜不已，同時也為鄰居們帶來來節日的快樂。

雷卡特告訴《華盛頓郵報》，他與妻子是在1970年的平安夜當天訂婚，因此聖誕節對他和妻子而言有著特殊意義。然而，自妻子4年前被診斷罹患阿茨海默症後，他就將主要心力放在照顧妻子上，不再佈置節日裝飾。

▲▼雷卡特為了喚起罹患阿茲海默症的妻子的聖誕記憶，將整個鄰里都打造成迷人的「冬季仙境」。（圖／翻攝自Instagram）

今年，失智的瓊對聖誕燈飾產生好奇，雷卡特才突然意識到自己應該讓妻子重溫聖誕節的魔法，於是他花費無數時間和精力，佈置街道，豎起巨大的聖誕樹，並營造出溫馨歡樂的氛圍，希望為妻子留下更多美好的回憶。

雷卡特對妻子的愛感動了鄰居們，不少人紛紛加入佈置的行列，將整條街裝飾得五彩繽紛，充滿節日氣氛，還吸引了不少民眾專程前來欣賞這個充滿愛的「冬季仙境」。為了讓更多人感受節日氛圍，雷卡特與鄰居還特別在街上設置了一個郵筒，用來接收來自全球的聖誕賀卡。這些卡片將被分發給鄰居們，讀給瓊聽，讓她感受到來自四面八方的支持與祝福。


儘管年事已高，雷卡特仍堅定表示，無論未來如何，他都將繼續這項傳統，紀念他與妻子的愛。他表示，「只要我還能做到，我就會為她保持這份聖誕精神，讓整個街區在每年的節日中燈火通明。」瓊則對丈夫的努力深表感激，微笑著說，「我愛他，這一切讓我感到非常快樂。」

關鍵字：美國北美要聞聖誕裝飾John Reichart

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