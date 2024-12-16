8成新屋想裝智能系統　設計師：除3大功能「其他有點廢」

▲居家智能系統越來越夯，業者觀察，現在每10間新屋裝潢，就有8戶想安裝。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

居家智能系統越來越夯，業者觀察，現在每10間新屋裝潢，就有8戶想安裝，而系統功能包羅萬象，其中以照明、空調、窗簾最為常見。而其他像是偵測系統、智能洗衣機等等功能就蠻多餘的，大多人不會特別安裝，就算裝了使用率也很低。

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科技日新月異，人也越來越懶，使得居家智能系統夯。但現在到底有多少人願花錢安裝，以及最需要智能系統中的哪些功能呢？費用又是多少？

瑞司照明（REXLiTE）總經理王啟祥表示：「居家智能系統越來越普及，據設計師們的反饋，現在每10間新屋裝潢就有高達8家有此需求，而居家智能系統簡單來說，就是輕鬆控制家中跟『電』有關的設備。」

王啟祥說明：「家中跟電有關的設備包羅萬象，因此民眾在安裝智能系統時，也會依照自己的使用需求、費用成本，來決定自己的設備需要有那些功能，而最常見的3項是，控制照明、空調、窗簾，以權狀30坪的新屋來說，安裝這3大功能的系統費用約20多萬元。」

▲民眾在安裝智能系統時，會依照自己的使用需求、費用成本，來決定自己的設備需要有那些功能。（圖／記者項瀚攝）

浮見月室內設計師劉獻文表示，控制照明、空調、窗簾確實是相當常見的智能系統功能，「但其他一些偵測類的智能系統功能，像是偵測瓦斯、二氧化碳等等，以及智能洗衣機遠端遙控洗衣的功能就有些多餘，沒有什麼客戶要求安裝，就算裝了之後，也有不少人因使用率低而感到後悔。」

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