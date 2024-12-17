盤點新店4大聯開宅房價　七張站率先突破9字頭





▲七張站「環遊市西華館」以每坪90.7萬元成交，成為新店4大聯開宅中最高價。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新店4大捷運聯開宅房價曝，據最新揭露七張站「環遊市西華館」以每坪90.7萬元成交，成為新店4大聯開宅中最高價，也是首次站上9字頭。在地房仲表示，9字頭看似不便宜，但挑高套房總價1060萬元，又位於精華地段，買盤接受度還是高。

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新店區有4大捷運聯開宅，分別是小碧潭站「美河市」、新店站「碧潭有約」、七張站「環遊市西華館」、區公所站「都會通」。

最新實價揭露，屋齡18年的「環遊市西華館」17樓戶以1060萬元交易，該戶為11.7坪夾層套房，換算單價高達90.7萬元，創下新店4大聯開宅新高價，也首次站上9字頭。

▲新店4大捷運聯開宅最高房價整理。（表／記者項瀚製）

住商不動產七張寶橋加盟店東游啟恭表示，「環遊市西華館」位於新店精華地段，生活機能佳，可說是新店區最高好的套房社區，單價9字頭雖然看起來不便宜，但總價僅1千萬元出頭，若屋況不錯，不需再花錢裝修，且又有夾層增加使用空間，其實仍算是實惠的價格，買盤接受度高。

游啟恭補充，「環遊市西華館」的租金表現亮眼，套房每月可達1.9萬元價碼，以本次創價戶來推算，租金投報也來到2%以上水準，顯示房價9字頭仍合理。

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示，近年新店房價持續上漲，9字頭時代逐漸來臨，一些具有指標性的地段、社區已陸續出現9字頭以上交易，像是五峰重劃區、央北重劃區等等，而本次七張聯開案雖然屋齡較高，但基於地段的便利性、小坪數夾層規劃，9字頭身價並不意外。

陳牧緯說，新店接下來還有一重磅聯開案，位於十四張重劃區，預期屆時區域推案價格將破百萬元。

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