米其林餐廳在樓下加分？　網友怨：用不到何必花大錢

▲有網友在網路論壇發問，即將與女友結婚，開始在高雄看屋，沒想到女友看到米其林建案後大推，讓他相當困擾。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近年飯店式豪宅如雨後春筍般興起，有網友在網路論壇發問，即將與女友結婚，開始在高雄看屋，沒想到女友看到米其林建案後，社區內又有不少飯店式公設大推，不過他覺得住個10年，也不見得會去吃一次，沒事也不會用公設，為何把錢花在用不到的地方？

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原PO在網路論壇《Mobile01》以「五星級飯店公設有什麼必要？」為題發問，透露他與女友即將結婚，陸續在高雄看屋，沒想到女友在看到樓下就是米其林餐廳的建案後大推，並認為該建案內有飯店主廚來掌廚的住戶專屬餐廳，高樓層酒吧還能看到高雄港海景，各種飯店式公設相當吸睛。

但他認為，他們不是會到處吃吃喝喝的人，怎麼可能會沒事跑去吃住戶專屬餐廳，或是去高樓層酒吧喝酒？就跟樓下的米其林餐廳一樣，就算在樓上住5~10年也不見得會去吃一次，為什麼要把錢花在這些用不到的地方？因此上網詢問網友該如何說服女友，勸她放棄非米其林建案不可？

▲豪宅以飯店式公設搭配社區軟服務，成近年豪宅推案主流。（圖／記者張雅雲攝）

引來網友一面倒批評，有網友直言「原PO是怎麼有辦法把那些高級設施寫的這麼無趣？」、「你女友根本聖母，你想要讓網友勸她不要過好生活？」、「適合嗎？不要結婚才發現天南地北的差距」，引來原PO表示跟女友收入都很高，但是「用不到的，再厲害又怎麼樣？」

立智國際總經理王耀斗透露，豪宅以飯店式公設搭配社區軟服務，成近年豪宅推案主流，容易圈粉後一住成主顧，帶動品牌口碑發酵，連帶中古社區房價也相對保值，以豪宅產品來看，建案規劃、配備都已經相當有特色，為了讓民眾留下深刻印象，愈來愈多豪宅建商開始重視公設與服務。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，豪宅客敢花、敢享受，喜歡在自家使用公設，帶動豪宅公設項目愈來愈豐富多樣，飯店式服務可說是相當周全，雖然有民眾會嫌棄這類公設不實用，但實際入住後其實相當方便，不過「基本上還是看社區的管委會運作，跟有沒有專業人士能管理」。



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