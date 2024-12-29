買房周圍一定要有「診所、超市」！　過來人更推2點：有錢買不到

▲多數人在意生活機能好不好。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房要考量的事情有很多，像是地段、預算、屋齡等等，有網友表示，買房自住周圍一定要有診所、超商、賣場。貼文曝光，多數人提出其他需求，例如鄰近公園、捷運站、24小時超市，而有些人則認為，好鄰居最重要。對此，信義房屋專家表示，現代人買房很注重捷運、賣場以及飲食。

有網友在Threads發文，真心覺得自住的房子一定要有三個機能，診所、超商以及賣場，強調醫療、交通與便利設施的重要性，「大家還有覺得什麼是必備的嗎？ 」

貼文曝光，網友列出周圍必須要有的機能，「停車位，大型醫院，沒有路霸的人行道或騎樓，至少兩面採光，24小時保全，好學區」、「可以運動的場所在附近」、「離學區不能太遠，平價的便當店或小吃店，附近要有小公園或綠地」、「有小孩後覺得學校跟公園超重要的」、「公園、圖書館、咖啡廳」、「一定要有早餐店」。

有些人則認為社區提供的服務，以及鄰里和諧更為關鍵，「友善的管理員大哥、友善的左鄰右舍、友善的樓上住戶，如果以上條件都有符合，代表上輩子有燒好香」、「電梯可以直達停車的地方，管理室可以收掛號跟包裹」、「千金難買好鄰居」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在的人買房子一定會在意周圍有沒有捷運，再來是多半會選擇重劃區，另外，附近若有連鎖超市、速食店則更加分，「代表那個地方人口密度高，有消費力」。