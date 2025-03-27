男友想一起買房！她早擁一間「該說嗎」...網友建議一面倒

▲原PO父母幫她買了一間套房，但男友不知。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

一名網友在網路論壇PO文，提到男友最近一直積極在看房，打算和她一起買房背房貸，不過因為原PO已擁有一間套房，讓她不知該不該跟男友說這件事。貼文曝光後，網友們都紛紛留言，建議原PO結婚後再提這件事情。

該名女網友在Dcard以「有房要不要跟男友講」為題發文，表示自己跟男友從大學交往到現在出社會，平時吃飯基本上是AA制，幾年前父母親幫她在工作的附近買了一間套房，當成她的婚前財產和被動收入來源。

原PO提到，最近男友不斷在租屋處看房子，想買一個屬於我們的房子，打算2人一起背房貸，不過她認為可以等她買的套房租約到期後，直接搬進去住。但她的父母建議，如果2人要結婚的話，還是一起買房比較好，原PO為此有些猶豫，不知道該不該跟男友說這件事情，因為男友雖然工資不錯但原生家庭普通，日常生活很節省，怕他負擔太重…….。

貼文曝光後，網友留言的建議一面倒，「確定結婚再講，不然人會變質」、「建議妳把嘴閉起來，人性經不起考驗拜託別傻」、「一起付貸款，這樣最好，不要太早告訴對方」、「都不要說，真的結婚再讓對方知道」、「千萬不要說 拜托那是妳爸媽給妳的底氣」、「就跟男友一起買一起背房貸就好，你的繼續收租，未來你會感謝爸媽跟感謝做出正確決定，不要考驗人性。」