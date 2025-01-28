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台中最熱賣成屋社區都在「寶佳大道」上　主力總價破1500萬

記者陳筱惠／台中報導

2024下半年過熱的房市受到政府出手干預，呈現極速冷靜。盤點台中市最熱門交易社區，成屋部分由太平區剛交屋的「佳福大於」稱霸，預售屋則是機捷的「富宇鉑金大苑」奪冠。

▲▼ 寶佳大道,佳福大於,勝美欣,交易量,新光重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲盤點台中市最熱門交易社區，成屋部分由太平區輔交屋的「佳福大於」131筆稱霸。（圖／記者陳筱惠攝）

根據《591房屋交易網》統計台中市2024年成屋交易最熱門社區，前5名社區都是新成屋社區，尤其太平區交易量能龐大，包含前兩名，交易131件的「佳福大於」、129件的「勝美欣」，都是位於新光重劃區，且2個社區步行不用2分鐘，都是落在俗稱「寶佳大道」的74沿線。

《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔表示：「台中成屋最熱賣社區此次由太平新光重劃區新案交屋為大宗，交易會爆量主要還是房價關係，畢竟成屋不用等又是3字頭甜甜價，因此受到首購族追捧。」

實際查詢「佳福大於」實價登錄，2022~2023年推案時成交單價大約落在31~35萬元，總價部分主力落在900萬元～1300萬元，不過在2024年隨著房市多頭再起飛，目前成交單價來到35~45萬元不等，主力總價也從千萬內拉抬到1500萬元～2000萬元。

2024年台中預售屋熱門交易社區      
名次 行政區 社區名稱 交易量
1 北屯區 富宇鉑金大苑 623
2 清水區 遠雄星呈 423
3 西屯區 羅蔓羅蘭 405
4 清水區 長虹天韻 360
5 烏日區 達麗白天鵝/新高鐵 338

畢務潔觀察：「其實從台中交易熱門社區前五名來說，都是擁有低基期、剛成屋的特性，包含梧棲區的『和築好好窩』、『佳鋐新邑』，甚至是西屯區小豪宅『文心愛悦』。」

至於預售部分，排名第一的「鉑金大苑」年售623筆，與排名第七的「惠宇大悅」都位於北屯機捷特區。《樂屋網》發言人洪安怡指出：「台中2024年10大熱門預售交易社區不少都是基地面積破千坪，戶數上百戶的大型社區。」

▲▼ 寶佳大道,佳福大於,勝美欣,交易量,新光重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲74沿線的新光重劃區兩側高樓平地起，倍被俗稱「寶佳大道」交易量相當可觀。（圖／記者陳筱惠攝）

洪安怡表示：「機捷特區街廓方正，腹地充足，有台鐵、捷運綠線雙鐵交會，10分鐘內可上74線快速道路，便利的交通吸引不少買方目光。『富宇鉑金大苑』更是基地超過2500坪，戶數達700多的指標案，坪數規劃23-37坪，也是當前的主流小坪數，因而可以從2024年初的5字頭，賣到年底已經跳升6字頭。」

▲▼ 富宇鉑金大苑,機捷特區,碧柳段, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區街廓方正，腹地充足，有台鐵、捷運綠線雙鐵交會，10分鐘內可上74線快速道路，便利的交通吸引不少買方目光。（圖／記者陳筱惠攝）

這次榜單也有不少海線的預售屋出線，像是「遠雄星呈」、「長虹天韻」、「佳鋐大境」都是清水、梧棲一帶的大樓案，洪安怡說，海線近幾年除了有MITSUI OUTLET PARK 台中港外，還有台中港科技園區、台中國際機場門戶計畫等重大建設加持，房價又比市區更親民，吸引不少人跨區購屋，也讓海線的人口明顯增長，

關鍵字：台中市成屋交易太平區預售屋機捷特區寶佳大道櫻花佳福富宇

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