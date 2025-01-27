塞爆的阿嬤冰箱「東西放哪？」　整理師親授冰箱收納整理術

▲每次網購寄來一大箱海鮮和肉片，如何放得進冰箱還找得到，整理師親授。（圖／Facebook山頂小屋的日常提供）

記者陳詩璧／台北報導

還記得塞滿物品的阿嬤冰箱嗎？若你家也有一模一樣的狀況，但你沒有阿嬤的智慧，永遠不記得冰箱裡塞了哪些物品，有四年整理經驗的整理師秀秀傳授冰箱收納技巧，如何把網購的一大箱冷凍食品，分類放進冷凍庫，還能輕鬆找到。





▲阿嬤的冰箱不管冷凍還冷藏，全塞滿東西，神奇的是，阿嬤都記得每個物品擺放的位置。（圖／翻攝自FB／Jeek`s Foodmaze 吉克廚男日記）



阿嬤的冰箱，有阿嬤的智慧，東西塞在哪一層，只要點菜，阿嬤都能精準抽出一袋。但不是每個人都有阿嬤的智慧，尤其是收到的一大箱冷凍食品，要分類裝進冷凍層，整理師秀秀告訴你這幾項技巧。

▲收到的一整箱冷凍肉品先分類，並寫在紙上。（圖／Facebook山頂小屋的日常提供）



整理師秀秀提到，她每個月收到的網購食材，包括豬肉、牛肉、魚肉等等，第一時間會「拆掉保鮮膜+保麗龍盤」，讓肉類在冷凍狀態就分裝好，接著以食物夾鏈袋來取代保鮮盒分裝肉品，同規格的食物夾鏈袋可以放同類型的食物，透明處可以辨識食材，裝好壓出空氣，再以直立式排放在長籃子內，建議選用孔洞多的籃子擺放，冷藏效果更佳。

▲整理師平時會將零食夾鏈袋留下來，洗完消毒擦乾再利用，就不用再另外購買。（圖／Facebook山頂小屋的日常提供）



而且不管是冷凍層或是冷藏層，只要冰進冰箱的食物都寫成購物明細貼在冰箱外，只要拿出來就劃掉，這樣看明細能知道內容物有哪些，要用的菜跟肉品，一次拿完，不然打開冰箱才思考，反而浪費電。

▲網購肉片可以按每次食用份量裝好，再冰進冷凍層。（圖／Facebook山頂小屋的日常提供）

秀秀提到，儘量多利用現有的保鮮盒，不要重覆購買，以免沒用時很佔櫥櫃位置，以她們家來看，保鮮盒大多用來裝切好的水果或煮好的雜糧飯。煮穀類跟白飯時，也會一次煮一大鍋，放冷再分裝，以每餐食量份量分盒放冷藏，下次煮飯再取出蒸熟即可。

牛奶或是豆漿家庭號塑膠瓶有把手，可以橫切後當收納盒，能放罐頭收納。蔬菜可以用紙袋裝好，水果分類冰保鮮層，每次吃飯都從不耐放的開始吃，重的放下層，輕的葉菜放上面。

▲蔬果大多吃完再補，每次採買約一周的量，每餐酌量煮食，不留剩菜。（圖／Facebook山頂小屋的日常提供）

冰箱收納品也不少，其中一樣是飲料架，秀秀提到，如果365天，天天都要喝罐裝飲料的人，購買放置是好的，因為是你需要的。但如果以秀秀家來看，就不會購買，第一佔冰箱空間，第二是家裡成員不會天天需要喝罐裝飲料。因此，真的要依照使用者的使用習慣購買收納品，以免收納品反成了佔空間又用不到的物品。

▲整理師秀秀提到，每月採買完就會把物品寫下來，貼在冰箱門上，每次使用的食物逐一畫掉，就能記得冰箱裡還有哪些東西。（圖／Facebook山頂小屋的日常提供）

整理師秀秀，資歷4年，目前主要服務地區為北北基，服務的項目包括了到府整理收納、辦公室倉庫整理及搬家一條龍服務，接過的案件累積至今超過百件。





▲整理師秀秀，資歷4年，主要服務的地區為北北基。（圖／整理師秀秀提供）