台東土很黏！磁吸中南部退休族　在地帶路4大購屋熱區





▲台東房仲表示，台東土地很黏，來了就離不開了。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台東報導

「台東的土很黏，來了就離不開了！」在地房仲表示，台東有5成比例為外來客，是中南部地區養老地首選，此外他也介紹台東市目前的4大購屋熱區，透天別墅總價約1500~1800萬元，新華廈成交單價落在33~38萬元，2字頭價碼早在疫情後就絕版了。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」

據台東縣台東戶政事務所最新資料，2024年台東市人口達10萬3285人，戶數來到4萬1233戶，近年逐漸增長。東森房屋台東加盟店東馮石山表示：「『台東的土很黏』，外來客購屋、居住之後，就離不開了。」

馮石山表示，台東好山好水，生活環境極佳，空氣品質為全台第一，除了擁一整排讓人放鬆身心的海岸線美景，綠地景色也相當優美，吸引大量外來客到台東買房，享受退休生活，觀察台東市買盤有50%比例是外來客，除了當作度假、養老宅，也不乏投資置產買盤。

然而，花蓮、台東都屬東部地區，外來客會怎麼挑？馮石山說，基於地理位置，花蓮主要吸引宜蘭、北部客，而台東則以中南部客戶為大宗，像是高雄若走南迴，約2~3小時就可以抵達台東。

馮石山介紹，台東目前總共有4大熱門購屋區塊，分別是梨山商圈、大豐商圈、新站重劃區、清榮段重劃區，其中有不少透天別墅，而新華廈建案已都站上3字頭，每坪均價落在33~38萬元，在2020年疫情過後，2字頭新案已幾乎絕版了。

▲馮石山一一介紹台東市的4大購屋熱區。（圖／東森房屋提供）

馮石山進一步介紹，梨山商圈屬於舊市區，以傳廣路、更生路為主要商圈，房屋產品以舊透店居多，常見的地坪30坪、建坪40~50坪總價約3000~4000萬元。另外，大豐商圈也是相當熱鬧的一區，生活機能佳，全聯、麥當勞、黃昏市場應有盡有，區內有不少屋齡5年內的華廈產品，成交單價落在33~38萬元，此外該區也有一些屋齡10年左右的透天，以地坪30坪、建坪50~60坪來說，總價約1500~1800萬元。

新站重劃區位於台東火車站一帶，屬台東蛋白區，重劃面積大，區內以屋齡10年上下的透天別墅為主，總價也落在1500~1800萬元。另一個重劃區是清榮段重劃區，才剛重劃配地完成不久，但目前已開發了約5成面積，同樣也主要規劃透天別墅，總價也落在1500~1800萬元區間。

整體而言，馮石山表示，台東市房市需求強，但可興建的土地不多，市場呈現供不應求狀態，房價表現將穩定成長，而央行919祭出第七波選擇性信用管制後，雖然看屋來人量銳減，但成交價沒有明顯下滑，屋主也沒有主動降價的動作，但議價空間增加，有談有機會，建議買方可大膽進場議價。

《地產詹哥老實說》EP241／現代孟母搶大安學區宅現況曝 在地：差一條路「單價差70萬」