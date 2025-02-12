陸房市2025上半年拼「止跌回穩」！　8城市有望率先達標

▲中國房市影響中國GDP不小，房市止跌回穩是當務之急。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國房地產市場低迷，近年成為拖垮經濟的因素之一，為了挽救經濟，中國住建部下達2025年的首要重點工作是「持續用力，推動房地產市場止跌回穩」。克而瑞地產研究中心3日發布報告，預計2025年上半年中國房市止跌基本完成，下半年可能將延續弱復甦走勢，有8個城市成交規模將率先回穩。

報告顯示，2024年第4季中國房市止跌，新房成交連續多月創2023年下半年以來新高，未來走勢仍存在不確定性。然而，2025年上半年止跌基本完成後，包括杭州、上海、成都、西安、天津、深圳、合肥和北京這8個城市將帶動房市回穩。

根據澎湃新聞報導，克而瑞監測的115個重點城市商品住宅成交面積為2.4億平方公尺，較去年同期下降24％，成交金額為4.7兆元人民幣，較去年同期下降23％。而2024年第4季以來，新房成交已連續多月創新高。2024年第4季新房月均成交面積為2613萬平方公尺，比同年第3季月均增58％。

報告推估，在刺激房市止跌的政策支持下，2025年房地產市場仍是調整期。整體來看，估計2025年上半年，核心70城約半數城市房價將止跌。但市場究竟能否在上半年達成「止跌」的目標，還要看新房、中古屋的成交量、房價、房地產開發投資3大指標能否止跌回穩。