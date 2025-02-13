上半年房市買氣剩3成　帥過頭：低薪時代逼出投資客　

▲知名房市投資客帥過頭說：「不要把投資客想得那麼惡劣，其實有一半是『被逼出來的』。」（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「不要把投資客想得那麼惡劣，其實有一半是『被逼出來的』。」知名房市投資客帥過頭舉例，像是中年失業，手頭只有500萬元，也不夠養老一輩子，所以賭下去；另外年輕人低薪也逼出了投資客，每月3、5萬元薪水根本不夠活，拿了爸媽給的200萬元就衝了。

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知名房市投資客帥過頭今（14日）在台北天成飯店舉辦春酒，席開8桌，邀請了不少粉絲、投資客夥伴。他在春酒前接受《ETtoday新聞雲》訪問，他說：「房市交易量大縮，預售、中古比起去年上半年都只剩下3成，但投資客沒有『完全消失』。」

帥過頭表示：「雖然房市不好，但現在市場上還剩下3成的投資客，不要把投資客都想得那麼惡劣，其實現在市場上的投資客中有高達一半的比例，是逼不得已成為投資客的。」

何謂逼不得已成為投資客？帥過頭舉例：「像是中年失業，找不到新工作，只能去做警衛，不甘，而手上可能剩個500萬元，也不夠養老一輩子，所以就賭下去了。」

帥過頭觀察，過去「逼不得已」的投資客大多是50~60多歲，但近年出現年輕化現象，越來越多30幾歲的人，因為年輕人低薪，一個月才3、5萬元，在台北根本不夠生活，跟爸媽拿了200萬元就衝來當投資客了，「可以說是，低薪逼出了投資客。」

▲知名房市投資客帥過頭今（14日）在台北天成飯店舉辦春酒。（圖／記者項瀚攝）

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