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連6年新推案量破2萬戶　台中建經協會：議價空間將擴大

▲▼ 預售屋,帶看示意,賞屋照,帶看照,代銷,接待中心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中連續6年推案維持在2萬戶以上，但目前購屋者對貸款成數與銀行核貸政策高度敏感，市場回升動能仍顯不足。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年來，台中預售市場的推案規模持續擴大，歷年推案戶數雖偶爾因金融政策影響出現波動，但自2019年以來，台中已連續6年維持在2萬戶以上，估價師表示，目前購屋者對貸款成數與銀行核貸政策高度敏感，加上市場觀望的疊加效應，目前市場回升動能仍顯不足。

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台中近年由預售屋領軍帶頭上揚，2024年推案金額達5796億元，較前一年增加971億元；推案戶數則來到2萬4440戶，年增2445戶。且2024年全年建照戶數合計約3萬戶、年增23.8%；使照戶數約2.7萬戶、年增25.4%；開工戶數則約3.3萬戶、年增16.5%，3項指標皆上揚。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠認為：「台中市6年維持推案2萬戶，主要反映出社會結構轉變，以及市場對低總價、小坪數產品的需求增加。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中推案戶數與金額變化。（圖／記者陳筱惠翻攝）

但陳孟筠也說：「從去年Q4的降幅來看，購屋者對貸款成數與銀行核貸政策具高度敏感，信貸收縮與市場觀望情緒的疊加效應，使房市急凍，目前市場回升動能仍顯不足。」

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「另一部分，新青安貸款政策推動，讓去年上半年推案動能強勁，但也導致貸款集中度過高，讓央行加強金融管制，下半年不斷抑制買氣，也壓抑推案規模，部分建案因此延後推出，進而影響未來市場供給節奏。」

目前隨著市場供給量（完工案）大幅增加，在買氣偏弱的情況下，將對市場形成大的賣壓，白洪章認為：「這將進一步擴大買賣雙方的議價空間，資金充足的買方將擁有更大的談判優勢。」

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關鍵字：台中市房地產預售市場買賣雙方市場供給預售推案金額總銷台中房市

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