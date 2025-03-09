連6年新推案量破2萬戶　台中建經協會：議價空間將擴大

▲台中連續6年推案維持在2萬戶以上，但目前購屋者對貸款成數與銀行核貸政策高度敏感，市場回升動能仍顯不足。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年來，台中預售市場的推案規模持續擴大，歷年推案戶數雖偶爾因金融政策影響出現波動，但自2019年以來，台中已連續6年維持在2萬戶以上，估價師表示，目前購屋者對貸款成數與銀行核貸政策高度敏感，加上市場觀望的疊加效應，目前市場回升動能仍顯不足。

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台中近年由預售屋領軍帶頭上揚，2024年推案金額達5796億元，較前一年增加971億元；推案戶數則來到2萬4440戶，年增2445戶。且2024年全年建照戶數合計約3萬戶、年增23.8%；使照戶數約2.7萬戶、年增25.4%；開工戶數則約3.3萬戶、年增16.5%，3項指標皆上揚。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠認為：「台中市6年維持推案2萬戶，主要反映出社會結構轉變，以及市場對低總價、小坪數產品的需求增加。」

▲台中推案戶數與金額變化。（圖／記者陳筱惠翻攝）

但陳孟筠也說：「從去年Q4的降幅來看，購屋者對貸款成數與銀行核貸政策具高度敏感，信貸收縮與市場觀望情緒的疊加效應，使房市急凍，目前市場回升動能仍顯不足。」

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「另一部分，新青安貸款政策推動，讓去年上半年推案動能強勁，但也導致貸款集中度過高，讓央行加強金融管制，下半年不斷抑制買氣，也壓抑推案規模，部分建案因此延後推出，進而影響未來市場供給節奏。」

目前隨著市場供給量（完工案）大幅增加，在買氣偏弱的情況下，將對市場形成大的賣壓，白洪章認為：「這將進一步擴大買賣雙方的議價空間，資金充足的買方將擁有更大的談判優勢。」

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