女方要求「房、車登記名下」婚後才有保障！律師怒噴：來賣身？

▲律師直呼「結婚不是賣身」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

婚前買房好，還是婚後買房呢？對於夫妻來說，買房既是一項重大決定，也涉及複雜的法律與財務問題。網紅律師「巴毛」陳宇安表示，很常聽到一句話「他房子車子沒有登記在我名下，那我婚後有什麼保障？」不禁痛批，到底是結婚還是賣身？想要名下有房就自己買。

律師陳宇安在粉專「巴毛律師混酥團」發文，當律師以來，最聽不懂的一句話就是「他房子車子沒有登記在我名下，那我婚後有什麼保障？」或是有父母說「房子就是要登記在我女兒名下，這樣才有保障」。

完全不能理解為什麼會有這種觀念，「你到底是結婚還是來賣身？要給小孩保障，你不會自己買房給小孩喔？」陳宇安表示，若想確保自己老了有地方住，應該自己努力購買房產，而非依賴婚姻關係。

此外，巴毛律師也對那些在分手後要求「分手費」的人提出質疑，分手就應該乾脆利落，無需再索取金錢補償，「說什麼浪費你青春，不是欸，講得好像你們不交往，你就不會老一樣，到底在講什麼啦」。

貼文曝光，許多網友有同感，「最後一句講得太好了」、「對阿，說得好像不嫁給你，你就不用上班一樣」、「身為女性我也是覺得這種想法很神奇！現在都什麼年代了，還有這種結婚像賣身的想法」、「說得太好了，講的好像都她在犧牲，好像只有她的時間會流動」、「好像對方沒有浪費青春一樣」。