看完預售屋！代銷來電「剩下高樓層」幾小時神轉　過程傻眼了

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前參觀預售屋，當時代銷強調，現場下訂可享優惠價，眼看他要回去研究、考慮，事後又打給他，表示原本介紹的房型被其他客戶簽走了，但他仍不為所動，沒想到對方最終又改口，讓他哭笑不得，直呼「這是演戲，還是真的狀況那麼多啊？」

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，先前他路過一處預售屋的接待中心，便進去參觀，代銷相當熱絡，並稱下禮拜要調整價格，如果他現場下訂，可以拿到優惠價，不然隔周的價格就不一樣了。

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儘管如此，原PO並沒有立刻決定，沒想到離開後就接到電話，代銷表示，原本介紹的房型被其他客戶簽走了，現在只剩比較高樓層的，價格會再高一些，「不過，我還是跟他說，要先研究一下再回覆他，結果過了幾個小時，他又打來說，客戶因XX原因退訂了，問我要不要接，這樣明天他們提報之前，還可以用舊的價格承接。這是演戲...還是真的狀況那麼多啊？」

對此，網友們不禁笑回，「不用想真的假的，看價格合不合理、能不能接受才是真的」、「這代銷很不老實啊，這種的一律不理他，最討厭那種進去就跟你說要漲價的」、「人生如戲！他演他的，你的思路保持清晰即可」、「87%是演的」、「都是套路」。