楠梓漢輸了！　高雄Q1「購屋熱區」冠軍賣破百戶

▲根據實登揭露，高雄Q1銷售量最佳預售案前5名，冠軍位於亞灣，成交量遙遙領先。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

根據實登揭露，高雄Q1銷售量最佳預售案前5名，冠軍位於亞灣，成交量遙遙領先，而近年楠梓漢集中的高大特區有2案進榜，專家分析，前5名都是受惠產業進駐效應。

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根據實價登錄資料，今年累計至3月21日的高雄預售案銷售量，前5名分別為「AI慕光城」118戶、「達麗世界學」90戶、「隆大鳳凰萃」18戶、「白隅」17戶、以及「郡都巨蛋」17戶。

案名 位置 戶數 AI慕光城 前鎮 118戶 達麗世界學 橋頭 90戶 隆大鳳凰萃 楠梓 18戶 白隅 楠梓 17戶 郡都巨蛋 左營 17戶

▲高雄Q1熱銷建案。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

近年高雄受台積電進駐影響，推案以及成交量多集中在北高，沒想到今年Q1銷售冠軍，大出外界預料位於南高亞灣，也是唯一高雄成交量破百的新案，堪稱Q1熱銷王。

清景麟集團董事長林湘甯表示，根據實登資料，「AI慕光城」每坪成交價介於40.1~54.1萬元，平均成交單價約43.2萬元，該案銷售狀況還算可以，主要是具有亞灣區位優勢、未來發展潛力、以及新加坡SCDA設計團隊的加持，尤其亞灣近期已有NVIDIA、AMD、鴻海等大廠進駐，才會因此受到買家青睞。

▲「AI慕光城」Q1買氣破百戶，27日與衛浴集團ROCA，舉辦南台灣智能馬桶單一量體最大合作案簽約儀式。（圖／記者張雅雲攝）

而其他進榜新案均位於北高雄，成交戶數多集中在橋頭的高雄新市鎮，「達麗世界學」衝出近百戶的銷量，高雄市代銷公會理事長謝哲耀說：「橋頭搭上橋頭科學園區及台積電2奈米廠的產業順風車，近年也吸引不少置產客目光。」各新案的銷售速度也不慢。

而楠梓高大特區的「白隅」與「隆大鳳凰萃」則受惠台積電設廠帶動，楠梓買氣持續火熱，一次有2案進榜。不過，謝哲耀表示，隨房價快速飆升，部分買方轉趨觀望，成交速度略有放緩。

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