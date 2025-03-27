2月戶口數暴增　信義：與房屋稅新制上路有關

▲今年2月戶口數量出現暴衝式增加，光2月戶口數量大增7.9萬戶。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者項瀚／綜合報導

今年2月戶口數量出現暴衝式增加，光2月戶口數量大增7.9萬戶，對比增加數量今年是去年同期的8倍。信義房屋專家表示，主要原因可能與房屋稅新制上路有關，現在必須要設籍才能適用住宅稅率，政府也密集宣導與主動寄發通知，因此出現一大波設籍潮。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

根據最新戶口統計，今年2月戶口數量出現暴衝式增加，光2月戶口數量大增7.9萬戶，去年同期僅新增不到9千戶，光今年前兩個月增加10萬戶，幾乎是過去一年增加的戶數量。

進一步觀察，從去年9月開始就以每月新增2.8~4.6萬戶的速度快速增加，但在2013~2022年間平均一年新增戶數僅約9萬戶。





▲根據最新戶口統計，今年2月戶口數量出現暴衝式增加。（圖／信義房屋整理）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為：「戶口數量大增，主要原因可能與房屋稅新制上路有關，現在必須要設籍才能適用住宅稅率，政府也密集宣導與主動寄發通知，因此出現一大波設籍潮。」

曾敬德表示：「房屋稅2.0實施後，要適用房屋稅的自用住宅稅率，就必須滿足完成戶籍登記規定，過去房屋稅主要看實際用途，現在則必須滿足設籍的條件，包括地價稅、房屋稅甚至是房地合一稅適用6年400萬免稅，都要有設籍條件。」

不過，曾敬德提到：「實務上還是有些民眾無法滿足設籍條件，例如為了學區寄戶口，或為了領取補助戶籍在其他區域等，建議民眾優先設籍在房屋稅比較貴的房屋中，包括房屋評定現值被大幅調高的新大樓等。」

事實上，房屋稅2.0自住房屋增訂辦竣戶籍登記要件，政府已針對2024年6月30日以前已持有房屋，且房屋稅稅籍資料記載為自住房屋，但納稅義務人本人、配偶或直系親屬尚未辦竣戶籍登記者，各地方稅稽徵機關已寄發輔導通知書，輔導於今年3月24日以前辦竣戶籍登記。

財政部指出，自用住宅「戶籍遷入」狀態是認定自用住宅的第1步，今年5月1日房屋稅2.0開徵，自用住宅戶籍登記截止日就是3月24日，只要房屋所有人本人、配偶或直系親屬（含姻親），只要以上其中1人在今天以前完成戶籍登記，5月1日即可維持自住用稅率1.2%。

若未遷入戶籍，將改按「非自住住家稅率」2.6%~4.8%計稅。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

信義房屋更多相關新聞