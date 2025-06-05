查完實價登錄！他問「買房要怎議價」　網曝經驗：不會一次就買到

▲原PO想知道，買房要怎麼議價？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人買房前，都會先查詢實價登錄，就怕買貴了。近日有網友發文透露，他想買的房子要1670萬元，不過查了實價登錄後，覺得價格應該有機會再談談，因此想知道大家都是怎麼議價的呢？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在Dcard上，以「看完實價登錄後怎議價」為標題發文，提到他最近看上一間房，屋主開價1670萬元，不過他查了該區的實價登錄，發現若為一樣大的房子，近一年成交價落在1099萬元至1590萬元，差異頗大。

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對此，原PO就想知道，如果他想議價，要怎麼開口談呢？是直接根據屋主的開價打8折？實價登錄的最低價？還是實價登錄的平均價？

貼文曝光後，底下網友分享經驗，「先砍7.5～8折，有興趣屋主就會跟你喊，反正最近房市偏冷，多看幾間也沒差，除非你有非那間不買的理由」、「找同社區、同一大小的物件，前3筆的實價登錄價格加總除3。再去加加減减，通常斡旋不會一次就買到」、「你認真去看完每一筆坪數應該不會差這麼多，然後第一次出價少個1、200萬甚至更多都沒差」、「看地方啊，台北9折差不多，竹北也是屋主有夠硬，但我朋友台中8折還被收斡旋」。

也有網友指出，「要同社區實登比較，高低樓層，有無景，有無裝潢，車位平面或機械，全都有差，高低樓層價差有時可以到將近15%～20%」。