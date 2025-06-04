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老婆「跟公婆住壓力大」搬回租屋！他感嘆1句...網怒了：巨嬰嗎

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文感嘆，妻子表明與公婆住壓力太大，所以想搬回之前的租屋，不過每天下班都會來看不滿1歲的孩子，這讓他不禁無奈，但也坦言「希望她搬出去住後會好轉吧！」沒想到，這番話被一票網友狂酸，直呼「你是巨嬰嗎」、「她都可以獨立住外面了，你繼續在家喝奶吧」。

網友在Dcard發文提到，「老婆說她跟公婆住壓力很大，說下班很累了，不想有人唸她，也不喜歡人家問東問西的，她現在已經受不了，所以要搬出去住，不想被人管。」

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▲▼租屋,買房,套房,房間。（示意圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

同時，妻子也強調，每天下班都會來看小孩，之後再返回租屋處。對此，原PO坦言，已經很多事都順著她的意了，也不去跟她爭吵，「可她還是三不五時會突然發脾氣，然後只能讓她發洩完。現在讓她自己搬出去住，希望她的精神狀況會好轉吧！」

怎料，PO文掀起論戰，網友們紛紛回應，「你在爸爸媽媽家當小寶寶，你老婆已經能獨立住外面了，你還檢討她？」「不然換你搬去跟老婆的爸媽住好了」、「你怎麼不去岳父岳母家住？住在家裡的既得利益者，有什麼資格說老婆精神有問題」、「不挺老婆一起搬出去？」「當然分開住是最好的」、「媽寶要不要試試跟岳父岳母住幾年再來說」、「只看到沒能力然後公審老婆行為的老公」。

關鍵字：家庭網友壓力爭議獨立

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