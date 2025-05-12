后科就業人口帶動房市　華廈、大樓交易量狠甩透天





▲中部科學園區近3年來增加4533名科技從業人員，意外的是其中超過55%任職於后里園區，而非西屯中科園區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

據統計，中部科學園區近3年來增加4533名科技從業人員，意外的是，超過55%任職於后里園區，因而帶動山城蛻變，而當地房市主力也從透天厝，轉變為華廈與大樓。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據內政部實價網查詢，近3年來后里區預售透天交易從51件增為72件，而預售華廈、大樓的交易從68件增加至360件，兩類產品交易量差距已拉大至5倍，相當於每6間預售屋中就有5間是華廈或大樓。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出：「后里具備科技族群、外移人口撐盤，而大樓產品因具備坪數小、市場流通高、自住收益多用途等特點，交易量節節攀升而超越透天。」

觀察后里地區的線上建案，主要可分為國道一號以東的后里舊市區，與國道一號以西的麗寶生活圈。甲后路上的「展裕丰格」表現最為亮眼，全案規劃244戶，銷售率已接近9成，近1年社區成交單價約32萬元。

值得注意的是，后里西側的后神路未來可串聯「擴大神岡都市計劃產業園區」、「台中機場門戶特區」與「中科二期」等3座新興產業園區，區域發展格外受關注。

其中，向恆建設攜手展裕團隊所推出的預售大樓案「展裕丰彩」，基地位置距后神路、神岡交流道僅數分鐘車程，享有麗寶outlet生活機能，到后科車程10分鐘左右， 規劃2~3房，詢問度高。

另外富旺國際3000多坪造鎮案「富旺敦厚」則囊括透天、大樓產品，大樓部分規劃2~3房、19~32坪，成交均價突破3字頭。未來還有長虹建設后科段1595坪住宅土地即將開發。

而國道一號以東的后里舊市區，由於開發飽和，建地取得不易，已公開個案「坤悅禮御」採純3房規劃，近一年成交均價約37萬元。小基地、小規模新案「顏如玉玉守」，基地面積僅69坪、社區共17戶，打出精裝修，其中6樓戶以單價40.05萬元、總價820萬元成交，創下紀錄。

▲后科園區徵才腳步不斷，包含美光科技、矽品精密等都有超過百筆職缺。（圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋台中后里加盟店店東洪容荃指出：「后科園區徵才腳步不斷，正在徵才中的美光科技后里廠的徵缺就超過200個，而年初日月光投控旗下的矽品精密，為擴大先進封裝產能，買下七星園區1.5萬坪土地廠房，近日也在人力網站大舉招募近百個職缺，為后科挹注新一波就業人潮。」

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」