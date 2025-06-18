房客想打造「極簡風」私自賣掉餐桌　屋主氣炸

▲房客宣稱要把租屋處打造成極簡風，把原本屋主提供的餐桌私自賣掉。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女屋主發文抱怨，在與房客簽完租約之後，房客私自把原本附的餐桌賣掉，自行購買新的餐桌，說是要打造極簡風。

中國報報導，女屋主當初花費超過1000令吉（約新台幣7557元）購買餐桌提供給房客使用，但房客卻在未徵得同意的狀態下把餐桌賣掉。女屋主得知此事之後，認為要扣押金700令吉（約新台幣5290元），但房客卻稱餐桌出售後只拿到300令吉（約新台幣2267元），要求給予500令吉（約新台幣3778元）折扣。

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面對房客提出的要求，女屋主直言，「我說不！這不是錢的問題，而是你不能隨意賣掉屋主的東西」，並發布影片公開她原本買的餐桌以及房客購入的餐桌。女屋主丈夫透露，房客之所以把餐桌換掉，是因為原本的餐桌椅子沒有椅背，無法掛毛巾。

影片一出引發不少網友討論，有人認為若不喜歡屋主準備的家具，租空屋即可，入住之後按照個人喜好添購家具，還有人稱，若他是屋主一定會要求賠償且報警處理。另外也有網友分享，曾經在社群媒體看到有人詢問「如何賣掉租的房子」，感到吃驚。