美遭降信用評級　美債殖利率牽動房貸利率飆高至逾7％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸利率在連續數周持平後，19日大幅上升，主因是穆迪（Moody’s）於上周末突然下調美國主權信用評等，將美國信評從「Aaa」降至「Aa1」。此舉不僅引發債市震盪，也推升美債殖利率走高，進而帶動房貸利率同步上揚。

《Mortgage News Daily》報導，30年期固定房貸平均利率19日攀升至7.04％，創下自4月11日以來新高。房貸利率與10年期美國公債殖利率高度連動，而殖利率19日明顯跳升，正是市場對信評調降的即時反應。

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《Mortgage News Daily》營運長葛拉罕（Matthew Graham）表示，「平均房貸業者不僅要反映16日收盤時的市場變動，還得因應19日早盤的進一步疲弱情況。這使得單日漲幅相對顯著，儘管如此，這對整體利率趨勢並無太大改變。」

但這樣的升幅仍足以對美國房市帶來實質衝擊。由於春季本是房市交易旺季，利率突然升高明顯削弱購屋需求。根據Realtor.com統計，4月份二手房簽約數較去年同期下降3.2％，顯示買氣明顯放緩。

不僅如此，全美住宅建商協會（NAHB）發布的月度建商信心指數亦呈現疲軟，4月建商對市場的預期信心滑落至2023年底以來的最低點，反映出高利環境對新屋銷售構成壓力。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）早前發布的報告指出，5月上旬雖見購屋房貸需求略有回升，但當時利率僅落在約6.9％，一旦突破7％門檻，潛在買家立刻出現明顯退縮。除了心理因素，實務面上也有許多申貸者因利率升高，導致負擔能力下滑或乾脆失去申貸資格。

業內人士普遍認為，若利率長期維持在7％以上，勢將進一步壓抑夏季交易熱潮，並使本就因房價高漲而舉步維艱的首次購屋族更加望而卻步。隨著通膨與美國財政信評問題交織，市場將繼續密切關注聯準會政策走向及後續利率走勢對房市的影響。