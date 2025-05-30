公館65年得記麵包成功轉型房東　藥妝店「包棟」月租估逾70萬

記者項瀚／台北報導

公館地標三角窗在星巴克、得記麵包相繼歇業後，整棟成功出租給康是美。據了解，該屋房東就是得記麵包自家人，每月租金達70~80萬元水準。專家分析，該區開設康是美頗為合適，而康是美在公館商圈已有3家門市，想必營收相當不錯。

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▲公館地標三角窗在星巴克、得記麵包相繼歇業後，整棟成功出租給康是美。（圖／記者項瀚攝）

公館地標「星巴克」在2023年熄燈撤出，令人震驚，今年初本站也報導，1樓開業65年麵包名店「得記烘焙」收攤，讓老饕相當不捨，如今該店面整棟出租給康是美，並於近日開幕營業。

據了解，該店面房東就是「得記烘焙」自家人，月租金達70~80萬元水準。經查謄本，該店面由3位陳姓自然人共同持有，在20年前就以分割繼承取得，3人戶籍登記在新店、文山一帶豪宅，有藝人加持的社區大樓，也有華城一帶的透天。

▲公館地標三角窗小檔案整理。（表／記者項瀚製）

台大公館商圈發展促進會理事長周麗華表示：「近年來公館商圈人潮有慢慢復甦，疫情後店面空置率也逐漸下降，如今又有大型連鎖品牌業者進駐地標店面，能對商圈發展起到信心加強的作用。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「謄本顯示該店面1樓面積約40坪，租金單價以每坪1.2萬元計算為48萬元；2樓面積相似，單價抓7000元，算下來整棟每月75萬元符合區域行情，此外該店面位處三角窗，極具廣告效益，也可能康是美積極搶進的主因之一。」

邱鼎峯表示：「康是美原本在公館就有2間門市，如今再開1間，想必是看好商圈發展潛力，能同時吃到觀光客、學生族群，未來康是美內部可能會再追蹤銷售數據，與原本的2間門市做滾動式調整。而可想而知，最新開幕、租賃成本也可能最高的台大店，作為區域最顯眼的旗艦店，業者絕對將以長期經營為目標。」

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