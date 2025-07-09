裝潢完準備喬遷！她返家一看「整間被拆光」傻眼　工人認：拆錯家

▲原本期待入住新裝潢的房子，沒想到廚房、浴室全被誤拆。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

花了大筆錢裝潢、滿心期待搬進新家，沒想到一開門竟迎來惡夢！中國上海一名張姓女子家中裝潢剛完工，原本隔天就要喬遷，結果回家驗收進度時，眼前畫面讓她當場傻住——整間廚房和浴室竟被陌生人拆得精光，吊櫃、抽油煙機、馬桶通通消失，才知道是工人搞錯門牌「拆錯家」，氣得她報警求助。

根據《新聞坊》報導，張女家位於浦東區芳草苑14號樓302室，日前她回家時赫見3名陌生工人正在自家廚房拆除設備，起初她以為是裝修公司安排的作業人員，打給業者才知道根本不是他們派的。追問之下才得知，這3人原本要拆的是「301室」，卻誤以為是她家，開門後直接開拆，連對門錯了都沒發現。

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更離譜的是，工人是用密碼盒打開她家門鎖的，且密碼竟是「0000」這種預設值，才讓他們輕鬆入侵。張女回想當時看到整面吊櫃、抽油煙機、吊頂都不見了，現場像是被洗劫一空，痛到紅著眼眶說不出話。

▲誤拆現場滿目瘡痍，剛裝修完的新家宛如施工廢墟，讓張女欲哭無淚。（圖／翻攝自微博）

張女報警後，設計師徐志旺與工頭余某當場提供身分證資訊，並留下3000元人民幣（約新台幣1.3萬元）保證金，承諾會負責賠償。不過事後卻雙雙「變臉」，推卸責任、互踢皮球。設計師徐某不願透露任職公司，還聲稱「地址給對了，是工人自己搞錯」。工頭則說「只是聽命行事」，兩人都不想承擔責任。

▲設計師原本辯稱要施工的是「徐匯芳草苑」，但當地根本沒14號樓。（圖／翻攝自微博）

記者深入追查，發現設計師原本辯稱要施工的是「徐匯芳草苑」，但當地根本沒14號樓。後來才坦承地址其實是浦東芳草苑14號樓301室，是工人搞錯房號、沒確認就擅闖他人住宅動工，才釀成這場烏龍災難。

如今張女損失不僅是被拆掉的近2萬元人民幣（約新台幣9萬元）訂製裝潢，還得繼續暫住在租屋處，無法如期搬家。而這場誤拆風波也持續延燒，受害屋主控訴：「到底要找誰賠？不能一推再推！」目前雙方尚未達成賠償共識，後續恐怕還有得吵。

▲工人拆錯整戶裝潢，但事後卻互踢皮球拒賠。（圖／翻攝自微博）

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