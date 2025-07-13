男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求　她猶豫了！全場勸退

▲男友邀她一起同居。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

不少情侶結婚前會先同居，以了解彼此的生活習慣，以免婚後後悔就來不及了，有網友指出，預計之後會住進男友家，男友提出「每月酌收2000至3000元」的費用，她感覺有點怪，便提議出水電費，雙方達成共識後，男友又要原PO出2400元的管理費，貼文掀起熱論。

女網友在Dcard發文，與男友討論之後要同居生活，房子是男友家人買的，男友提議原PO每月出2000至3000元的房租，但她認為雙方是以結婚為前提交往，「繳房租」一詞聽起來很生疏，「分那麼清楚很不像談戀愛」，於是提議出水電費。

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由於水電費是男友媽媽負責，男友回應，「那你可能要跟我媽講，我媽報多少我再跟你說，多的就當我零用錢」，雙方達成協議。沒想到男友又提管理費2400元，該如何分配，最後初步討論是一人一半。

貼文曝光，掀起網友討論，「你就當作水電一個月2000給你男友就好，兩邊的問題都解決了，就只是名詞置換一下而已」、「幫忙出管理費或是水電費即可，房租就先不用了」、「覺得怪怪的就不要一起住了，他自己要買的房子、邀請你一起住，還要你繳房租是什麼概念」。

也有網友指出，男友回應「你可能要跟我媽媽說」這句話是個警訊，「有媽寶傾向」、「然後他竟然回說叫你跟他媽講一下，最好要確定他不是媽寶欸，或者說這間房子是不是都歸他媽媽管」、「這男的什麼都要跟媽媽說一下，我覺得也不太行」。