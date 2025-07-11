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套房裝修遇「超雷工程行」！驗收逾2/3未完工　還挖破鄰居水管

▲▼天花板,管線,水管,裝修,裝潢,維修,管路。（圖／記者莊智勝攝）

▲天花板,管線,水管,裝修,裝潢,維修,管路。（圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名黃姓女子113年與某工程行張姓負責人簽訂委託契約書，約定位於高雄市的2戶套房進行室內整修工程，未料張男施工草率，工期不斷延宕；此外，張男施工期間還不慎挖破鄰居水管、地磚等，甚至還移師黃女購買的整套淋浴器具組，一系列荒腔走板的施工缺失，令黃女不堪其擾，提告求償24萬2300元。士林地院法官審理後，准許黃女請求。全案仍可上訴。

判決書指出，黃女113年5月份與張男簽下工程委託，約定裝修高雄2戶套房，工程費用共計50萬元。黃女為避免出包，還是先與工程行立下許多約定，包括工程預定進度若逾期，每一天罰工程總值1/1000之罰款；若張男未依契約之估價單、工程圖說施工致驗收不合格時，應賠償原告工程總價之1％為違約金，並應重新修補製作；若施工草率未能於限期內改善，黃女得另僱工修正，相關費用需張男賠償；若施工逾期或遲緩，黃女得改交由其他包商承辦，相關損失均由張男負責。

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黃女簽妥契約書後，先支付總價30%、共15萬作為預付款，且在工程未完工、未驗收前，又依張男要求分別於7月3日匯款10萬、7月4日匯款5萬，前後共支付30萬元。後黃女發現，張男施工過於草率，且進度嚴重延宕，於約定的期限113年7月10日屆滿後，仍有逾半數工程未完成。黃女因此兩度寄發存證信函催告，要求張男施工，若逾期15日以上未能完工，將依約定終止契約並求償。

但由於張男工程進度嚴重落後，且存在許多重大瑕疵，雙方經調解過後，黃女同意將工期延後，若無法完工將支付相關違約金；到了約定時間，黃女前往驗收時，發現張男完工項目不足1/3，根本無法進行驗收，因此憤而提出告訴並求償，包括無法如期入住被迫在外租屋的租金損失、張男挖損鄰居水管、地磚、損壞黃女浴櫃，且遺失黃女購買的整套淋浴器具組等，以及黃女需另外付費委請三方接手施工之損害，共計24萬2300元。

士林地院法官審酌，黃女求償相關金額均提出工程委託契約書、交易明細、存證信函、調處書、現場照片等件為證；然張男經合法通知未到場，也無提出書狀或任何聲明陳述，因此勘信黃女主張為真，同意黃女求償，判張男應賠24萬2300元。全案可上訴。

關鍵字：房產雲裝潢工程行驗屋

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