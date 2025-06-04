租約未到期！　高雄房東月租突漲5000元慘遭炎上

▲高雄有房東近期因租約未到期，有意調漲房租，被租客發到《Threads》上後慘遭炎上。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄有房東近期因租約未到期，有意調漲房租，被租客發到《Threads》上後慘遭炎上。原PO透露，租金突從每月7000元漲至1.2萬元，違反租賃合約精神，爭議曝光後，雙方同意可續住至合約結束，信義房屋專家表示，若無違反合約，租客可無條件住到租約到期。

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原PO在《Threads》上透露，他在南高雄租屋，月租金7000元，房東突然通知「因應物價上漲，7月開始月租金會調整至1.2萬元，若原PO無意承租，請在6月30日期前搬離完畢」，氣得原PO不忍了，直接回應「合約還沒到期，我無法接受，已經到警察局備案了。」而租約也被曝光，租期至明年12月。

PO文曝光後，房東被一面倒炎上，最後同意租金不變，可住到租約到期，並透露「租約到期後要馬上自住。」原PO也同意租約到期後搬離。

就有網友猜測，「是否高雄蛋黃區租金7000元太便宜，房東想趕走租客？」也有網友直言，「就算亂簽，那也是租約到期再處理的問題。」

▲根據契約精神，除非合約內有明確約定調整租金的條件，否則在租約未到期前，房東不能片面提高租金。（示意圖／記者張雅雲攝）

信義房屋高一區協理周清源表示，根據契約精神，除非合約內有明確約定調整租金的條件，否則在租約未到期前，房東不能片面提高租金，不過若是雙方有達成共識，只要租客同意仍可調漲租金。周清源說：「若租客不同意漲租，且不違反租約內，租客可無條件住到合約到期。」

若是房東想提早中止租約，也要看當初的租約內容，是否有約定解約條件，周清源表示，若沒有約定，租客也可以住到租約到期，若租約內容已有約定賠付事宜，則按契約條件賠付。

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