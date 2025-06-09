「陶朱隱園」陷欠息危機　中石化4聲明回應

▲信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」聯貸案傳出還款繳息異常。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」傳出銷售進度落後銀行團預期，且聯貸案還款繳息異常，銀行團成員已陸續展開後續債務協商準備措施。對此，中石化發出4點聲明，強調「中石化目前財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯。」

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬 靠1招神逆轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」銷售進度落後銀行團預期，加上興建方威京集團旗下亞太工商聯7年前簽下85億元聯貸案出現2個月還款繳息異常，銀行團成員已陸續展開後續債務協商準備措施，將從寬限期、利率調整與擔保品處分3大要項上進行討論。

「陶朱隱園」起造時的90.1億聯貸案，原由台新銀行主辦，完工後於2018年在中石化背書下轉由向安泰銀行、國際票券主辦聯貸85億元，參貸行包括台灣中小企銀、上海商銀、台灣票券、農業金庫、高雄銀行等共8業者，平均承貸水位約在8至12億元左右。

「陶朱隱園」聯貸案原定還款期限3年，當時年息開價超過4.5%，業界估加計手續費、帳管費等多項費用，利率有5%以上水準。

不過受疫情影響，「陶朱隱園」開賣時間延後，銀行團成員透露「延期的大限也快到了」，各銀行近期董事會多陸續展開討論，若要再給寬緩空間，後續債務協商利息可能會衝破6%，雖然賣掉1戶幾乎就可以償還1家參貸行的借款，但銀行團還是要討論處分擔保品後如何依比例清償分配。

外傳，中石化董事長陳瑞隆同意由聯貸銀行，直接賣出手中擔保的陶朱隱園來償還債務，但不具名的金融業者指出：「接手處分等於要面對現實，當初陶朱隱園開價每坪逾500萬元，但周邊行情價僅約一半，未來若重新鑑價，會提高周邊行情參考權重，拉下身段以後，較有利處分償債流程。」

事實上，在今年2月「陶朱隱園」宣布正式開賣，並強調以「符合市場行情」的價格推出，低樓層單價300萬元起，並透露每週都有6~8組客戶帶看，共累計超過80組客戶，預計今年就會傳出銷售好消息，但到目前為止尚未出售。

對此，中石化發出4點聲明：

一、亞太工商聯為獨立法人公司，依公司治理原則由其股東會授權董事會獨立運作。中石化並未投資亞太工商聯，亦未指派任何人員擔任其董事或經營職務，且從未對其提供任何形式之財務背書或保證。

二、媒體所指「中石化背書」等語句，與事實不符，特此澄清。

三、有關亞太工商聯與聯貸銀行進行溝通及協商時，均由亞太工商聯依其公司權責獨立進行。中石化董事長陳瑞隆僅在協商之最後階段有出面協助溝通，並提供諮詢意見。

四、中石化目前財務與營運皆正常運作，謹鄭重聲明中石化與該聯貸案並無任何關聯，請市場及投資人鑒察。