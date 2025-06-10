台中首購族擠不進3大屯區？　專家指1區有機會

▲台中市首購族主要成交總價多集中於1000萬元至1500萬元之間。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據住宅市場交易資料顯示，台中無論新成屋或中古屋，華廈與公寓產品，主要成交總價多集中於1000萬元至1500萬元之間，顯示該價位帶，才是切合首購族群的負擔能力，不過，主力價位卻買不到主力蛋黃區，台中3大屯區中，僅剩北屯區擁有符合首購族預算的物件。

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根據住宅市場交易資料顯示，台中市2025年主力總價帶多集中於1000萬元至1500萬元之間，其中符合總價且屋齡2年內的新成屋，大多落在龍井、烏日、沙鹿、太平、梧棲等地區，3屯區與舊市中心僅北屯區上榜。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠表示：「以數據反映，千萬元上下的價位帶其實比較貼近一般首購族或自住型買方的負擔能力，也反映出目前市場對中低總價住宅的穩定需求，具有一定自備款與貸款能力的換屋族或中產家庭還有機會將預算拉高到1500萬元。整體而言，目前市場表現主要仍由自住需求所支撐。」

不過若以預算1500萬元來說，21世紀不動產資深經理沈政興就說：「其實前幾年首購族預算是落在500~800萬元左右，以1500萬元來說，若自備款300萬元，貸款1200萬元，以目前利率來說，分20年，每月負擔已經要高達6萬元，以台中市目前雙薪家庭來說，仍是相當沈重的負擔。」

▲台中市符合首購族總價、且屋齡2年內的新成屋，大多落在龍井、烏日、沙鹿、太平、梧棲等地區。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實登，2015年至2024年台中成屋住宅成交均價從每坪18.3萬的1字頭，到去年漲破3字頭，尤其在2021年後漲勢更猛，台中74環內均價躍升5字頭，對比台中2024年前3名預售屋平均單價，分別是西屯區的73.3萬元、北區的58.8萬元，以及南屯區的57.4萬元，房價差距更大。

30多歲的首購族林小姐就說：「目前一家三口，在台中市區買房預算加車位，新一點的物件，最高也只能拉到1500萬元，但目前市區物件只有2房符合預算，其實換算室內很多不到20坪，最後選擇在太平入手3房，以通勤時間換取生活空間。」

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