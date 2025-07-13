月收入5萬「看中800萬房」會太吃力？網搖頭：越級打怪了

▲原PO想買一間800萬元的房子。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友發文表示，她近期看了一間800萬元左右的房子，她現在的月收入有5萬多元，有意貸8成，這樣成功的機會高嗎？如果一個月要負擔3萬元的貸款，是能下手的嗎？貼文曝光後，引起討論，信義房屋專家則認為，這樣一個月要負擔約2.5萬元，其實有點緊。

這名網友在Dcard上，以「買房好難」為標題發文，提到她最近看了一間800萬元的房子，雖然她很喜歡，但價格一直壓不下來。她透露自己是公務人員，若加上被動收入，月收入約有5萬多元，且另有12萬元的獎金，如果她想要貸8成，機會高嗎？原PO也說，倘若她房貸買個月要負擔3萬元，另要支付管理費、水電費、網路費等，大家會下手嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我教師，超級硬，我覺得公教人員沒有什麼利多了，反而軍人利多吧，我只能貸到7～7.5成」、「月薪4萬加獎金12萬，年收60萬而已，年薪十倍抓總價，你越級打怪了 」、「如果願意等跟不怕被別人買走，可以等看看」、「我在郵局外勤上班，也是只能最高貸7成，銀行說工作的危險性也是納入考量」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，如果貸到8成，就是640萬，算下來一個月要負擔約2.5萬元，若再加上基本生活費1.5萬至2萬元，等於一個月剩下沒多少錢，所以買這間房恐怕有點緊。至於公務人員有無機會貸到8成？曾敬德指出，現在銀行收支比都算得比較高，「公務人員貸款也不是給得很......，所以還是建議問問看」。