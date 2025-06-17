三鶯線將通車！　三峽站旁社宅釋出「最低月租4100元」





▲新北三峽全新社宅「三峽國光二期」開發申請，首批開放607戶，套房月租4100元起。（圖／新北住都中心提供）

記者項瀚／台北報導

新北三峽全新社宅「三峽國光二期」開發申請，首批開放607戶，套房月租4100元起。新北住都中心表示，該社宅位於北大特區、老街商圈之間，機能佳，步行3分鐘內捷運三鶯線三峽站。當地房仲指出，以北大特區內套房來說，月租已達1.5萬元水準。

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全新完工的「三峽國光二期」社宅今（17日）首次公告開放申請，套房戶月租第一階4100元，第四階則為1萬1500元。另外還有2、3房戶型；2房最低月租8000元、第四階1萬7900元，3房最低月租1萬1100元、第四階2萬4600元

新北住都中心表示，此社宅規劃共921戶，首批開放申請達607戶，受理收件期間為114年7月1日起至7月31日止，並結合已營運中的三峽國光一期社宅，充分回應三峽及鄰近地區市民社宅需求。」

新北住都中心表示，「三峽國光二期」社宅位於三峽北大特區、老街商圈之間，附近設施有國立台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中等，交通條件距離捷運三鶯線三峽站（LB06）步行3分鐘內可達，未來通車後將有利雙北市通勤族。

東森房屋三鶯區執行長廖麟鑫表示，三鶯線將在年底通車，為當地房市大利多，「三峽國光二期」緊鄰三峽站，地段條件非常好，套房月租1萬1500元屬實便宜，以距離捷運站更遠、北大套區內的套房來說，月租金都達1.5萬元水準了。

▲以距離捷運站更遠、北大套區內的套房來說，月租金都達1.5萬元水準了。（圖／記者項瀚攝）

同時，新北住都中心補充，此次也開放申請既有社宅遞補，包括新莊新豐、新莊副都心、新店央北、新店斯馨1號、新店斯馨2號、土城大安、土城永和、土城明德、板橋永翠、中和安邦等，因先前遞補名單提前用罄或期限將屆滿，一併預先開放申請遞補。

新北住都中心補充，新北社宅申請條件為「年滿18歲（含）以上之國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過5萬9150元。」

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