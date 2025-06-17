ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

三鶯線將通車！　三峽站旁社宅釋出「最低月租4100元」

▲▼ 。（圖／新北住都中心提供）

▲新北三峽全新社宅「三峽國光二期」開發申請，首批開放607戶，套房月租4100元起。（圖／新北住都中心提供）

記者項瀚／台北報導

新北三峽全新社宅「三峽國光二期」開發申請，首批開放607戶，套房月租4100元起。新北住都中心表示，該社宅位於北大特區、老街商圈之間，機能佳，步行3分鐘內捷運三鶯線三峽站。當地房仲指出，以北大特區內套房來說，月租已達1.5萬元水準。

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

[廣告]請繼續往下閱讀...

全新完工的「三峽國光二期」社宅今（17日）首次公告開放申請，套房戶月租第一階4100元，第四階則為1萬1500元。另外還有2、3房戶型；2房最低月租8000元、第四階1萬7900元，3房最低月租1萬1100元、第四階2萬4600元

新北住都中心表示，此社宅規劃共921戶，首批開放申請達607戶，受理收件期間為114年7月1日起至7月31日止，並結合已營運中的三峽國光一期社宅，充分回應三峽及鄰近地區市民社宅需求。」

新北住都中心表示，「三峽國光二期」社宅位於三峽北大特區、老街商圈之間，附近設施有國立台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中等，交通條件距離捷運三鶯線三峽站（LB06）步行3分鐘內可達，未來通車後將有利雙北市通勤族。

東森房屋三鶯區執行長廖麟鑫表示，三鶯線將在年底通車，為當地房市大利多，「三峽國光二期」緊鄰三峽站，地段條件非常好，套房月租1萬1500元屬實便宜，以距離捷運站更遠、北大套區內的套房來說，月租金都達1.5萬元水準了。

▲▼三峽,北大特區。（圖／記者項瀚攝）

▲以距離捷運站更遠、北大套區內的套房來說，月租金都達1.5萬元水準了。（圖／記者項瀚攝）

同時，新北住都中心補充，此次也開放申請既有社宅遞補，包括新莊新豐、新莊副都心、新店央北、新店斯馨1號、新店斯馨2號、土城大安、土城永和、土城明德、板橋永翠、中和安邦等，因先前遞補名單提前用罄或期限將屆滿，一併預先開放申請遞補。

新北住都中心補充，新北社宅申請條件為「年滿18歲（含）以上之國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過5萬9150元。」

《地產詹哥老實說》EP261／房價假跌真漲？怕買在高點！　專家揭露「看不到的結構轉變」

關鍵字：三峽北大特區老街社宅租金申請三峽國光二期東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

六都房貸大縮1.6萬件　台南「腰斬」僅餘2110件

六都2025年第一季房貸件數較去年同期大減約1.6萬件，年減幅高達36.3%，顯示買氣明顯萎縮，第一季購屋貸款樣本數明顯下滑，其中台南市減幅最劇烈，從4394件降至2110件，大減52%。專家認為，只要政府緊縮態度不變，下半年市場很難樂觀。

5小時前

三鶯線將通車！　三峽站旁社宅釋出「最低月租4100元」

新北三峽全新社宅「三峽國光二期」開發申請，首批開放607戶，套房月租4100元起。新北住都中心表示，該社宅位於北大特區、老街商圈之間，機能佳，步行3分鐘內捷運三鶯線三峽站。當地房仲指出，以北大特區內套房來說，月租已達1.5萬元水準。

6小時前

作家張曼娟赴新疆！大讚「住宿便宜」1晚僅5千：難怪這麼夯

知名作家張曼娟最近赴大陸新疆維吾爾族自治區旅遊後，同步在網上分享所見所聞。她表示，自己第一天搭10小時的車抵達北疆地區，之後除了一覽天山、賽里木湖、藍色喀贊其，也走到街上品嚐在地美食和水果。而她入住的雙人房旅館價格也相當親民，一晚只要新台幣5000多元，「近兩年來新疆旅行這麼夯，我想是可以理解。」

7小時前

轉手自己人？加價395萬　吳寶春1.4億賣起家厝

吳寶春2010年在高雄開出第一家麵包店時，挾帶「冠軍麵包」光環一炮而紅，成為吳寶春起家厝。2014年吳寶春以1億3605萬元入手該店面，今年4月出現轉手交易，以1.4億元賣給吳寶春食品股份有限公司，堪稱左手賣右手。

8小時前

住大安區爽翻？土生土長過來人曝心得　讚2點：以為台灣都這樣

台北市大安區是房價最頂的蛋黃區之一，有網友好奇發問「住在大安區是什麼感覺？」特別點名師大路、永康街等區域，想了解生活氛圍如何。話題一出，馬上吸引不少曾住過或長期居住的網友分享感受，「真的很安靜，生活機能強，還有一堆觀光客」。

8小時前

零食被偷吃！保全調監視器赫見「人生陰影」畫面：內心超複雜

一名社區保全表示，自己原本是想查清楚警衛室櫃子裡的零食被誰偷吃，卻在調閱監視器後，意外看見代班同事在他原本的位子上看片DIY，讓他相當震驚，不得不拿濕紙巾將相關物品狂擦一遍，「現在面對我每天坐的這張椅子和桌子，內心超級複雜。」

10小時前

泰嘉入主太普高獲利創新高　董座：房市恐硬著陸

印刷版材廠太普高（3284）17日舉行股東會，該公司由泰嘉開發入主後，積極轉投資建築及代銷效益顯現，2024年EPS達2.55元，並決議配發2元股利，創歷史新高，對下半年房市，董座呂金發說：「目前買氣不要說熄火，連火都點不起來，未來房市恐硬著陸。」

10小時前

新青安受理11.9萬戶　臺銀接最多、土銀年增近6成

新青安房貸共受理約11.9萬戶，其中觀察8大公股行庫當中，臺灣銀行響應政策最積極，受理件數逾3萬件，占比約4成。排行第二的是土地銀行，且該銀行今年前4個月受理件數逾4600件，年增近6成，超越臺灣銀行。

10小時前

吳錫坤「回鍋」富華新任董事長　認成交量僅剩同期15％

台中「營建獲利王」由富華創新（3056）拿下，該公司今（17）日舉行股東會，會中通過配發現金股利2元、股票股利3.5元，合計5.5元。開場時原已退休8年的總太集團創辦人、總太地產董事長吳錫坤回鍋接任董事長。

11小時前

利多不斷！大台北買這裡最抗跌　在地深耕35年「松陽千坪森態城」未演先轟動

深耕土城35年超過半甲子的松陽機構，繼西門日新威秀商場案之後，近期又傳將於捷運永寧站旁推出千坪規模的重磅指標新案，據了解，此案尚未公開即已在房市圈掀起討論熱潮，憑藉品牌一條龍開發模式、千坪森態城市宜居規劃，強勢搶占永寧發展核心。

12小時前

【女孩坐身上香香合影】這是吉祥物 #富藍奇 最幸福的一天 #富邦悍將

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

整合5年！　亞昕砸13.8億吞..

房市版違約交割風暴　7年級購屋..

大直「華廈豪宅」轉手慘賠119..

神秘買家3億買化妝品廠辦　創台..

住大安區爽翻？土生土長過來人曝..

台中知名文青旅館剛歇業　新團隊..

轉手自己人？加價395萬　吳寶..

新青安受理11.9萬戶　臺銀接..

入手僅7個月！　新竹蛋黃區套房..

年薪未達150萬　準青安族申貸..

ETtoday房產雲

最新新聞more

六都房貸大縮1.6萬件　台南「..

三鶯線將通車！　三峽站旁社宅釋..

作家張曼娟赴新疆！大讚「住宿便..

轉手自己人？加價395萬　吳寶..

住大安區爽翻？土生土長過來人曝..

零食被偷吃！保全調監視器赫見「..

泰嘉入主太普高獲利創新高　董座..

新青安受理11.9萬戶　臺銀接..

吳錫坤「回鍋」富華新任董事長　..

大台北買這裡最抗跌　「松陽千坪..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366