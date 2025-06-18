樋口飯糰與女房東因押金爆衝突！他揪1細節：這次老闆恐站不住腳

▲樋口飯糰店外傳出求救聲，樋口夫妻、邵姓女房東雙方都在喊「救救我」。（圖／翻攝記者爆料網）

圖文／CTWANT

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」由台日夫妻經營，2個月前才捲入租賃糾紛，飯糰店12日宣布搬到左營捷運站，怎料在16日晚間，雙方再爆衝突，更傳出邵姓女房東在大馬路邊喊救命，驚動附近住戶，警車、救護車也陸續到場，邵女準備對樋口提告傷害，樋口則要提告入侵住居、毀損與恐嚇等罪名。對此，就有網友認為，這次樋口老闆恐怕會站不住腳。

據了解，16日晚間9時許，邵女在路邊哀號「救命啊，樋口打人啊」、「救救我，幫我打救護車」，樋口老闆也求助喊「救救我們」。警方獲報後到場，邵女被救護車載走，並出示醫生證明自己頭臉有外傷，要向樋口提出傷害告訴，樋口則對邵女提告入侵住居、毀損與恐嚇等罪名。

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邵女17日接受媒體訪問表示，雙方約好15日繳房租，每月租金是3萬5000元，夫妻倆卻只匯了4000多元房租，並要求剩下的用押金扣，她認為租金和押金是不同觀念，押金是對房東的保障，若物品遭破壞或積欠水電費可用押金抵債，後來對方還把她趕走，說明天再講，才會發生衝突。

飯糰店老闆娘張女則說，房東敲門追討房租，說要按照合約來，提前解約就不能還押金，當下房東一直敲門，他們擔心對方手上有拿東西，所以不敢應門，趕緊報警，但房東越敲越大聲還踹破大門，進屋將東西弄到地上，更打算在樓梯上推人，丈夫試圖護妻，才被對方說是打人。

針對此事件，就有PTT鄉民發文表示，大部分租賃合約是不給押金抵租金的，租客有時會在租約最後2個月就開始不繳，想說還有2個月押金讓你扣，不過大多數租客都講得通，「之後搬去左營捷運站肯定就照合約來了，站內開店有的沒有的規定也很多，不知道到時候房東、房客、旅客會不會又起衝突」。

許多網友也在底下留言，「至少捷運站內面對的是政府官員」、「押金抵房租是哪招？」「就算最後2個月，你很難啦，你房屋要是有損毀要回復原狀的，都要用到押金來扣」、「正常哪能抵，這樣押金對房東就沒擔保意義」、「押金還要清算你用的水電費，抵完是拿啥來繳」、「沒人在抵租金的，不然租客弄壞東西不賠怎麼辦」。

還有人說到，「押金是押金，房租是房租」、「押金抵房租這點是站不住腳的」、「就怕到時說東壞西壞的，押金一毛也拿不回來」、「押金是要找理由扣光的，怎麼能讓你抵呢」、「押金是不能抵租金的，業者趕快租金繳一繳搬走，結束這鬧劇好嗎」、「感覺雙方都有問題，飯糰店不會是無辜的」。

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