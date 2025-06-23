36人搶！信義區華廈溢價135%拍出　第二高價現身揭真相

▲信義區吳興街的超便宜法拍屋，32年華廈一拍底價僅850萬元，最終以1994萬元拍出。（圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／台北報導

信義區吳興街的超便宜法拍屋，32年華廈一拍底價僅850萬元，最終以1994萬元拍出，換算單價45萬元。出價第二名的業者受訪表示，相當可惜沒有標到，該物件5字頭釋出基本上秒殺。

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先前《ETtoday新聞雲》報導，台北市法拍屋市場出現超便宜物件，信義區吳興街「世貿龍庭」為屋齡32年的電梯華廈，2樓戶權狀44.2坪，一拍底價約850萬元，換算每坪僅19.2萬元。

一拍底價會那麼便宜，是因為該物件屬於未辦繼承拍賣，拍賣價格單取決於土地公告現值、房屋評定現值，因此與行情可能出現較大落差，尤其是屋齡高、土地持分相對低的物件。

如今，該物件拍賣結果出爐，共吸引37張標單，最終以1993.9萬元得標，溢價率高達135%，但換算單價約45.1萬元，仍低於市場行情。





▲信義區吳興街「世貿龍庭」法拍整理。（表／記者項瀚製）

有趣的是，第二高價標單價格是1752.3萬元，換算單價約39.6萬元。也就是說，雖然得標者撿到便宜了，但仍比第二高價標單高出241.6萬元，屬於一個跳空得標的狀態。

第二高價出手的人，就是法拍業者、鑫創資產總經理黃瑋諭，他表示：「該物件銀行鑑價估每坪50萬元，市場行情可達55萬元左右，之所以出價39.6萬元，考量的因素很多，包括房市大環境冷清、該物件非屬A級地段，且業主也沒有非得標不可的需求，因此出價上本就會具有風險。」

黃瑋諭坦言：「以每坪39.6萬元出到第二高價，沒得標當然相當可惜，若順利得標就直接是大賺了，該物件以每坪50萬元釋出，基本上就是秒殺物件，以44.2坪來說帳面增值空間就達400多萬元，扣掉房地合一稅也是現賺200多萬元。」

住商不動產台北101世貿加盟店東陳德潤表示，「世貿龍庭」位於吳興街600巷76弄，已在上坡地段，屬於吳興街商圈相對低價區，但成交單價還是有5字頭行情，若屋況不錯，甚至可達6字頭水準，因此本次法拍物件單價45萬元，實在相當划算。

陳德潤表示，「世貿龍庭」的坪數規劃不小，買盤大多是當地換屋族群，吳興街商圈有不少老公寓，成交單價約45~50萬元，而部分公寓住戶離不開吳興街商圈，但又想換到有電梯的物件，這種單價相對親民的中古華廈就會成為熱門選項。

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