公共電費比自家貴「每期電費破1700元」一票+1！3大吃電怪獸曝

▲電梯是吃電怪獸。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日，恐怖的除了高溫、大太陽，很多人也怕收到電費帳單，有網友表示，收到最新一期的電費單，公共電費居然逼近850元，流動電費則不到800元，讓他十分驚訝。對此，多數網友認為，這樣的狀況很正常，並點名「3大吃電怪獸」，停車場電燈、電梯、管理室。

有網友在Threads發文，收到最新一期的電費單，家中流動電費僅781.2元，但公共設施電費卻高達846.4元，總金額達1628元，驚呼「有沒有一種可能！公用電費大於我家裡的電費？！」

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對此，許多網友曬出家中帳單，直呼很常見，「我們家的也是，大廳比我家冰箱還涼」、「大樓不意外⋯曾經住5年，帳單每次來都覺得很浪費錢」、「沒事都去樓下大廳吹冷氣」、「地下停車場24小時都要開燈」、「正常，120戶大樓，公用電費大於一個人住的電費，主要是有三層停車場電燈+大廳電梯全天候冷氣」、「我們家每期電費都飆1700多元，主要都是公電太高害的」。

有網友建議，「社區有預留充電車線路的，契約容量會設定比較高，所以公共電費比較高，可以去問社區主委」、「可和管委會提出降低契約容量」、「這很正常啊，最後社區都會開會，節省一些無意義的裝飾燈，變成使用感應燈，然後關閉一些社區的健身房等等的開支」。